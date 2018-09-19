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ADNAN OKTAR GRUBU İŞKENCE DAVASINDA KARAR (2)

  Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA  Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da  bulunduğu 11 sanığın

19 Eylül 2018 13:54

 

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA 
Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan\'ın da  bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Adil Serdar Saçan ile birlikte 10 polis hakkında \"işkence\" suçundan zamanaşımından düşme kararı verdi.  Sanık Adil Serdar Saçan hakkında ayrıca \"resmi belgede sahtecilik\", \"iftira\", \"delilleri yok etme\" suçlarından ve bir sanığın ise \"yalan tanıklık\" suçundan beraatine karar verildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Davayla ilgili arşiv görüntü

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