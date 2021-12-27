Adnan Oktar bağlantısı ortaya çıkınca, TCDD Genel Müdürlüğü'nden istifa etmişti; Murat Atik bakan müşaviri oldu

TCDD Genel Müdürlüğüne atandıktan sonra Adnan Oktar Grubu ile bağlantısı ortaya çıkan ve 10 gün içerisinde genel müdürlükten istifa etmek zorunda kalan Abdülkerim Murat Atik'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında "Bakan Müşaviri" unvanıyla makam odası verildiği ortaya çıktı.

Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik, 4 Eylül'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'un yerine getirilmişti. Atamanın ardından Atik, Adnan Oktar grubu üyesi olduğu iddialarıyla gündeme geldi. 1999 yılında Adnan Oktar grubuna yapılan operasyon kapsamında polisin baskın yaptığı adreslerden birinin de Atik İnşaat şirketi olduğu, 2008 yılında da Oktar Grubu hakkında açılan cinsel istismar davasına ilişkin dosyada Atik’in isminin Oktar Grubu üyeleri listesinde 40’ıncı sırada yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Yalnızca 10 gün genel müdürlük koltuğunda kaldı

TCDD Genel Müdürlüğü görevinde yalnızca 10 gün kalan Atik, söz konusu iddiaların gündeme gelmesinin ardından Genel Müdürlük görevinden istifa etmişti. İstifa ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Atik, T24'ün sorusunu da “Şu anda değerlendirme yapmak istemiyorum” sözleriyle yanıtsız bırakmıştı. İstifaya karşın, TCDD Genel Müdürlüğü görevini bırakan Atik'in, bakanlıktan ayrılmadığı ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında "Bakan Müşaviri" unvanıyla görevine devam eden Atik'e, bakanlık binasının beşinci katında makam odası verildi. Atik’in bakanlık binasındaki makam odasını zaman zaman kullandığı öğrenildi.

TCDD’nin 40 milyon Euroluk özelleştirme projesini yürütüyor

Atik’in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Sun Group, aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını aldıktan sonra yataklı lüks tren Kapadokya Ekspresi’nin özelleştirilmesi için TCDD Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalamıştı. 40 milyon Euroluk sözleşme kapsamında firmanın Türkiye’nin ilk yataklı lüks tren turunu düzenlemesi planlanıyor. Atik, kişi başı 5 bin Euro turizm geliri hedeflenen Kapadokya Ekspresi projesi ile ilgili, “Başlayacağımız bu serüvende kullanacağımız araçlarımız birer 5 yıldızlı otel şeklinde olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacak” ifadesini kullanmıştı.