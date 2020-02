Adana'da yeraltı su seviyesi yükseliyor

Can ÇELİK/ADANA,(DHA) - ADANA\'da son yağışlarla yeraltı su seviyelerinin yükselerek su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı İbrahim Aybirdi, son dönemde artan yağışlarla birlikte su seviyesin yükselmesi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekerek \"Gerekli önlemler alınmazsa başta bodrum katlar olmak üzere birçok yerleşim yerinde su basmaları görülecektir” dedi.

Adana\'da Çatalan içme suyunun devreye girmesiyle su tüketiminin büyük bir kısmının bu kaynaktan karşılandığını belirten Şube Başkanı İbrahim Aybirdi, bundan dolayı su havzalarının yükselişe geçtiğini ve yeraltı su seviyelerinin yukarıya çıktığını söyledi. Son dönemde tarımsal ve sanayi amaçla açılan kuyularla yeraltı su seviyesinin normale döndüğünü vurgulayan Aybirdi, yağışların başlamasıyla birlikte bu seviyenin tekrardan riskli duruma geldiğini belirtti. Kentteki bazı bölgelerde su baskınlarının ve birikmelerin yaşanabileceğine dikkat çeken Aybirdi, \"Kocavezir Mahallesi\'nde su derinlik seviyesi 7 metredeyken şu an 5 metreye adliye binasının bulunduğu bölgede 12 metreden 8 metreye, Güney Yüreğir Bölgesi’nde ise 9 metreden 6 metreye kadar yükselmiştir. Yani giderek yeryüzüne yaklaşmaktadır\" diye konuştu.

SU SEVİYE HARİTALARI ÇIKARILMALI

Yağışlar arttıkça seviyenin daha da yükselerek tehlikeye yol açacağını vurgulayan Aybirdi, yetkililerin ivedilikle kentin yeraltı su seviye haritasının çıkarması ve buna göre önlem alması gerektiğini söyledi. Geçmiş yıllardan bu yana vatandaşların apartmanlarda sondaj kuyusu ve su pompalarıyla önlem aldığını ama bu durumun artık yetersiz kaldığını vurgulayan Aybirdi şöyle konuştu:

DEPREM İÇİN BÜYÜK RİSKİ

\"Tehlikelerden en önemlisi, seviyenin yükselmesiyle alüvyon zeminlerin gevşemesi ve bu durumun binaların depreme karşı emniyetini azaltmasıdır. İnsanların aldığı önlemler her ne kadar su seviyesini bir nebze azaltsa da su çekilmesi işleminde kum, sit, mil gelmesiyle ciddi riskler ortaya çıkacak ve temelin altı boşalacaktır. Ayrıca yeraltı sularının yükselmesi, özellikle bodrumlu yapılarda gerekli tedbirler alınmamışsa binanın demir donatılarında korozyona neden olacak ve betonarme içerisindeki demir, yıllar içerisinde yok olarak deprem için büyük bir risk oluşturacak, sarsıntı anında ciddi problemlere yol açacaktır.\"

En kısa zamanda risk altında olan tüm binaların bodrum katlarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Aybirdi, riskli bölgeler üzerinde kolektif bir çalışma ile birlikte tehlikenin önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.



