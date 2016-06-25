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Adana'da güvercin uçurma kavgası; 1 ölü, 4 yaralı

Kavganın kuş uçurma yüzünden çıktığı öğrenildi

25 Haziran 2016 03:25

Adana’da güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi bıçaklanarak öldürülürken, 4 kişi de yaralandı.

Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, güvercin besleyen 54 yaşındaki Mustafa Saltan ile 50 yaşındaki Mehmet Sünme arasında birkaç gün önce kuş uçurma meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Akşam saatlerinde kıraathanede karşılaşan Saltan ve Sünme arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağını çeken Saltan, Sünme’yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

DHA'nın haberine göre, kavgayı ayırmaya çalışan Yılmaz Daş, Sercan Özsüt ile Mustafa Başyaran da aldıkları darbeler nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Çağırılan ambulanslarla Mustafa Saltan, Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğre yaralılar ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sünme, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, ayakta müdahale edilen Mustafa Saltan’ı gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

 

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