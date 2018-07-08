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Spor

Adana Demirspor Hakan Kutlu ile anlaştı

ADANA,(DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı

08 Temmuz 2018 18:42

ADANA,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Adana Demirspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, başkanı Murat Sancak ve sportif direktör Tanju Çolak ile bir araya gelen Hakan Kutlu\'nun 2018-2019 sezonunda takımın başında olacağı belirtildi. Kutlu\'ya yeni görevinde başarılar dileyen Murat Sancak, \"Ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok değerli hocamızla yeni sezonda bizimle çalışması noktasında anlaşma sağladık. Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun, sağlam temeller atarak ilerlemeye devam edeceğiz\" dedi.
Ayrıca Sancak, Adana Demirspor Kulübü\'nün yönetimde görev yapacak çalışma arkadaşlarını da açıkladı.
YENİ YÖNETİM AÇIKLANDI
Kulüpte başkanvekili Süleyman Bilici, başkan yardımcısı İmam Gazali Hıradağı, başkan yardımcısı Şerif Güler, as başkan Şentürk Çalık, basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, hukuk işleri Tarkan Kulak, muhasip üye Remzi Kar, federasyon sorumlusu Levent Özveren, idari işler sorumlusu Tekin Taylancı, alt yapı borumlusu İsmail Tanrıverdi\'nin görev yapacağı bildirildi

(FOTOĞRAFLI)

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