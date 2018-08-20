Adana Demirspor-Denizlispor : 0-1

Can ÇELİK/ ADANA ,(DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mehmet Ali Akkor (xx), Cemil Tunç (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx)- Talha (xx), Galip (xx) (Dk. 84 Berk xx), Traore (xx), Emre (xx)(Dk.59 Murat Akın xx), Pote (xx), Kage (xx)(Dk.46 Murat Duruer xx), Mitrovıc(xx), Hakan (xx), Batuhan (xx), Koseckı (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowıak (xx)- Alperen (xxx), Ziya (xx), İsmail (xxx), Mehmet Akyüz (xx), Burak Altıparmak (xx), Recep (xx) (Dk.75 Deniz xx), Burak Çalık (xxx)(Dk.85 Tisdell xx), Kerem (xx)(Dk. 73 Gökhan xx), Abdülkerim (xx), Muhammed (xxx)

GOL: Dk. 82 Burak Çalık (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Mitrovic, Kosecki, Galip (Adana Demirspor) - Kerem, Alperen, Mehmet, Gökhan (Denizlispor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Denizlispor\'a 1-0 mağlup oldu.

7\'nci dakikada orta sahadan topla hızlı çıkan Adana Demirspor, Hakan\'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

8\'nci dakikada sağ kanattan gelen Galip\'in sert ortasına ceza sahası içinde Kosecki dokunamadı.

28\'inci dakikada Hakan sağ kanattan gelerek ceza sahası içine ortaladı seken topa ceza sahası dışından hızla vuran Emre\'nin şutunda top az farkla dışarı çıktı.

54\'üncü dakikada Denizlispor\'un kullandığı kornerden gelen topu Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı. Havalanan topa ceza sahası dışından sert vuran Muhammed\'in şutunu kaleci Çağlar kornere çeldi.

56\'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Hakan\'ın ceza sahasına ortasını iyi takip eden Galip\'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu kaleci Stackhowıak kontrol etti.

77\'nci dakikada ceza sahasına hızla kat eten Kosecki, Denizlispor savunmasının müdahalesiyle yere düştü. Ceza sahasına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Murat Duruer\'in şutu Stackhowıak çelmeyi başardı.

82\'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Burak Çalık, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdiği anda vuruşunu yaptı. Top kaleci Çağlar\'ın parmakların ucundan ağlara: 0-1

Karşılaşma Denizlispor\'un 0-1\'lik üstünlüğüyle sonuçlandı

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