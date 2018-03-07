Adana Demirspor - Denizlispor: 3-1

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, (DHA)
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Samet Çavuş (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xxx) - Yiğit (xxx) (Dk. 77 Politylo xx), Yiğitcan (xx) (Dk. 32 Adil xx), Tambe (xxx), Batuhan (xxx), Erhan (xxx), Savaş (xxx), Mendy (xxx), Aydın (xx) (Dk. 44 Lalawele xx), Sezer (xxx), Atabey (xxx),
DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx) - Ziya (xx), Kappel (xx), Mehmet Akyüz (xx) (Dk. 59 Burak xx), Canberk (xx), Hasan (xx), Cenk (xx), Alperen (xx) (Dk. 86 Barış x), İsmail Haktan (xx), Aissati (xx) (Dk. 78 Hüseyin xx), Kerem (xx)
GOLLER: Dk. 26 Atabey, Dk. 47 Tambe, Dk. 90+1 Mendy (Adana Demirspor) - Dk. 21 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Batuhan, Erhan, Yiğit, Lalawele (Adana Demirspor) - Kerem, Hasan, (Denizlispor)
Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor evinde konuk ettiği Denizlispor\'u 3-1 mağlup etti.
8\'inci dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Akyüz\'ün vuruşunda top savunmadan döndü.
21\'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Mehmet Akyüz, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
26\'ncı dakikada sağ kanattan Erhan\'ın ceza sahasına gönderdiği topa kafayla iyi vuran Atabey, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
33\'üncü dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Aydın topu kaleye gönderdi, top az farkla yandan auta çıktı.
43\'üncü dakikada Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hakemle tartışınca trübüne gönderildi.
45+3\'üncü dakikada Mehmet Akyüz\'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aissati, kaleciy, çalımlayarak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
47\'nci dakikada Atabey\'in pasıyla topla buluşup ceza sahasına giren Tambe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
54\'üncü dakikada ceza sahası çizgisi üstünden sert vuran Aissati\'nin kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.
56\'ncı dakikada köşe atışında topa iyi yükselen Yiğit\'in vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
70\'inci dakikada Burak topla ceza sahasına girerek sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
83\'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Tambe sert vurdu, top kaleciden döndü.
88\'inci dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tambe\'nin vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
90+1\'inci dakikada topla ceza sahasına giren Mendy, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
Karşılaşma, Adana Demirspor\'un 3-1\'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
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