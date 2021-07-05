Adalet nöbetinde aralarında gözaltına alınan Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 6 kişi serbest bırakıldı

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali kararı verdiği Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde başlatılan Adalet Nöbeti'nde aralarında Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Mahkeme, Artı TV kameramanı Fayık'ı adli denetimine tabi tuttu.

Salih Gergerlioğlu: Nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz

Salih Gergerlioğlu serbest bırakılmasının ardından Artı Gerçek'e konuştu. AYM kararı uygulanana kadar 'Adalet Nöbeti'ni sürdüreceklerini açıklayan Gergerlioğlu, "Babam AYM kararına rağmen hala tahliye edilmedi. Buna karşı geçen her dakika suç işlediklerini hatırlattık biz fakat bugün 5'inci gün oldu baba hala tahliye edilmedi. Ağır Ceza Mahkemesine soruyoruz karar hala gelmedi diyor, AYM'ye soruyoruz karar henüz yazılmadı diyorlar. Bu karar hala uygulanmıyor, uygulanana kadar nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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