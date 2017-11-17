Adalet Bakanlığı’nda görev değişiklikleri

Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA) - ADALET Bakanlığı bünyesindeki çeşitli birimlerde, görev değişiklikleri gerçekleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle değişiklikler yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı\'na, Bakanlık Yüksek Müşaviri Şaban Kazdal getirildi. Bu görevi daha önce yürüten Vedat Ali Tekdaş ise Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevine atandı. Enis Yavuz Yıldırım, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevinden yüksek müşavirliğe atanırken, bu göreve de Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. Müsteşar yardımcılığı görevini vekaleten yürüten Ömer Faruk Aydıner ise asaleten atandı. Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Talip Bakır da müsteşar yardımcılığı görevine getirildi.

Kararnameyle Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü\'ne Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kar atanırken, bu görevi daha önce yürüten Muharrem Ürgüp de bakanlık yüksek müşavirliğine getirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanı Servet Gül, yüksek müşavirliğe atanırken, boşalan bu görev için Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris Ünal\'ın ataması gerçekleştirildi.

Bakanlık Yüksek Müşaviri Erdal Demir, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına getirilirken, bu görevi daha önce yürüten Birol Terlemez ise Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği\'ne atandı. Strateji Daire Başkanlığı görevini yürüten Alpaslan Azapağası da yüksek müşavirliğe atandı. Buradan boşalan göreve ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Tetkik Hakimi Ertuğrul Çekin getirildi.