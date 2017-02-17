Adalet Bakanı: Hayır dediği için gözaltına alınmış biri varsa görevden ayrılırım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandumda 'hayır' dediği için gözaltına alınan ya da tutuklanan hiç kimsenin bulunmadığını iddia ederek, "Bir tane 'hayır' dediği için gözaltına alınan varsa ben bugün bu görevden ayrılırım" dedi. Bozdağ, 'Evet' yönünde açıklamalarda bulananlara ise mahalle baskısı uygulandığını ileri sürdü.

Bakan Bozdağ, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. CHP'nin, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmekten vazgeçmesinin "samimi bir dönüş olmadığını, hesaba dayalı olduğunu" savunan Bozdağ, bu konuda halkın hakemlik yapacağını belirtti.

"Gizlilik ihlal edilmedi"

Bozdağ, anayasa değişikliğinin TBMM'deki oylanmasında gizliliğin ihlal edilmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi, gitmiş olsaydı, hem gizlilik bakımından hem de şekil şartlarına ilişkin anayasanın koyduğu kural bakımından bunu reddederdi. Çünkü her şey anayasanın öngördüğü usule ve şekil şartlarına uygun olarak yapıldı. O yüzden CHP gitmekten vazgeçti. Eğer gitseydi tabii bu aleyhine kullanılacaktı. Anayasa Mahkemesi reddedince mahkeme reddetmiş olacaktı. Şimdi bunun aleyhine kullanılmasının önüne geçmiş oldu kendi açısından. Millete güvendiğini söyleyerek vatandaştan da olumlu bir not alabileceğini hesap ediyor. Bunun değerlendirmesini vatandaşımız yapacak. CHP'nin, gerekçesi ne olursa olsun Anayasa Mahkemesi'ne müracaattan vazgeçmesini olumlu görüyorum ama samimi bir vazgeçme değil.”

"Evet diyenlere linç yapıyorlar"

Referandumda 'evet', 'hayır' demenin demokratik bir hak olduğunun altını çizen Bozdağ, AKP’den kimsenin 'hayır' diyenlere terörist demediğini savundu.

Bozdağ, "AK Parti 'hayır' diyeni terörist diye damgalıyor" şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerken, bununla 'hayır' cephesinin çoğaltılmasının amaçlandığını söyledi.

'Evet' yönünde irade beyanında bulunanlara yönelik tepkiler de olduğunu söyleyen Bozdağ, "Evet kampanyasına katılanları linç yapıyorlar. Sporcular, sanatçılar dediler, neler yaptılar. Acayip bir mahalle baskısı var” diyerek görüşünü belirtti.

"Görevi bırakırım"

Bozdağ, soru üzerine, 'Hayır' dediği için gözaltına alınanın veya tutuklananın bulunmadığını öne sürdü.

"Bir tane 'hayır' dediği için gözaltına alınmış varsa ben bugün, bu görevden ayrılırım. Yok öyle bir şey, yok öyle bir örnek. Şimdi ne yapılıyor, birtakım kurgular var. Başka başka eylemler var, başka şeyler var. Oradan çıkılıyor deniliyor ki bu adam 'hayır' dedi, gözaltına alındı" şeklinde konuşan Bozdağ, bunun yalan olduğunu ve bir algı operasyonu yapıldığını iddia etti.

Uluslararası Şeffaflık Derneği: "Hayır" kampanyası yürüten 87 kişi gözaltına alındı!

Uluslararası Şeffaflık Derneği, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören, ancak içeriğinde 'Başkan' yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifine ilişkin kanuna ilişkin kampanya sürecinde yaşananları gün gün raporlaştırdı. Buna göre, son 1 ayda "hayır" dediği için 87 kişi gözaltına alındı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin infografik raporu şöyle: