Adalet Bakanı Gül'den yargı mensuplarına: Pekişmiş yargılar tecrübe sanılmamalı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı mensuplarına yaptığı konuşmada, "Ön yargılarla vicdanın sesi birbirine karıştırılmamalı, pekişmiş yargılar tecrübe sanılmamalıdır. Bunun için doğru ve sağlam ölçü değerlerini esas almak gerekiyor. Vicdan ancak bu sayede hata vermeyen bir pusula görevini görebilmektedir" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Meslek İçi Eğitim Açılış Programı'na Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile çok sayıda hakim ve savcı katıldı. Bakan Gül, programda yaptığı konuşmada, meslekte zirveye ulaşmış yargı mensupları ile bu ülke için fedakarlık yapmak üzere bu kutsal vazifeyi seçmiş ilk derecedeki genç yargı mensuplarını bir araya getirdiklerini belirtti.



Bakan Gül, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Tecrübeyle, dinamizm ve ülkemizin geleceği için istikbal vadeden, Türkiye'de adaletin duygusunu tecelli ettirmek için gayret eden genç arkadaşlarımız hem tecrübe paylaşımında bulunacaklar hem mesleki birikimlerden yararlanacaklar hem de istinaf nasıl bir yargılama denetimi yapıyor. Tüm bunları teori ve pratik olarak görme imkanına kavuşacaklar. Şahsen bir yargı mensubu olarak eğer hakim ya da savcı olsaydım kişisel olarak istinafta dosyalar nasıl bakılıyor, nasıl inceleniyor diye masanın diğer tarafında görmek isterdim. İşte bugün 9 merkezde yapılan çalışmanın amacı budur. Ve bu eğitim modelini de çok önemsiyoruz. En verimli şekilde gerçekleşeceğine de inanıyoruz"

"Vicdan ilahi bir lütufla insanın içine ekilmiş bir akıl yargısıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi hususunda teknik, teknolojik binaların fiziki altyapıları, mevzuatların yenilenmesi hususunda çok önemli hizmetler yapıldığını belirten Gül, şöyle devam etti:



"Çok büyük başarılar elde edildi. Elbette bütün bu çalışmalar ne kadar zaruri olursa olsun temelinde insan unsuru esas unsurdur. Bütün bu hizmetler ve teknik imkânlar insan unsuruna dayanırsa bir anlam ifade eder. Çünkü adalet insan içindir. Bugüne kadar hep insanı merkeze alan politikalarla adalet hizmetlerini hep geliştirmeyi amaçladık. Yargıda sadece sayısal artışları değil nitelik olarak gelişmenin izini de süreceğiz. Bu amaçla ve sürekli eğitim perspektifiyle yargı mensuplarının mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerinin tüm imkanlarını oluşturmaya devam edeceğiz. Toplumda baş gösteren ihtilaflara yargı mensuplarımızın adaletle yanıt vermesinin yolu hukuka ve vicdana bağlılıktan geçmektedir. Vicdan ilahi bir lütufla insanın içine ekilmiş bir akıl yargısıdır. Ancak ön yargılarla vicdanın sesi birbirine karıştırılmamalı, pekişmiş yargılar tecrübe sanılmamalıdır. Bunun için doğru ve sağlam ölçü değerlerini esas almak gerekiyor. Vicdan ancak bu sayede hata vermeyen bir pusula görevini görebilmektedir. İşte hukukçunun aklını sağlam ve doğru değerlere bağlayan en önemli köprü de eğitimdir. İşte bu eğitimi işlevsel kılmak için bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu’muzun da planlamasıyla bu eğitim modellerini ortaya koyduk."