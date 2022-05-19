Adalet Atlası’nın yeni bölümü yayında: İnsanın sakladığı adaletsizlikleri madde nasıl söyler?

Adalet Atlası podcast serisinin bugün (19 Mayıs 2022) yayınlanan bölümünde, konuklar arkeolog Sera Yelözer, sanatçı Hera Büyüktaşçıyan ve antropolog Umut Yıldırım insanın aktarımı olmadan geçmişte yaşanan adaletsizliklerin madde üzerinden nasıl okunabileceğini anlatıyor.

Anadolu Kültür’ün hazırladığı serinin bu bölümü, yazı ve resmi arşivlerin sakladıkları ile görünenin kurgusu nedeniyle görünmez kılınanları konuşarak açılıyoer ve madde, olayların tanığı ve hafızanın aktarıcısı olarak ele alınıyor. Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı “Maddenin hafızası” başlıklı bölümde yanıtı aranan bazı sorular şöyle:

Tarih öncesi ve sonrası neden yazıyla ayrılıyor? Egemen, kendi okumasını maddeye nasıl dayatıyor? Beyazıt Meydanı’nın düzenlenmesi bunu nasıl gösteriyor? “Hayalet köyler”deki taşlar nasıl bir geçmiş barındırıyor? Resmi arşivin yok ettiği soykırım geçmişine ağaçlardan nasıl ulaşılabilir? Hayal gücünü politikleştirmek nasıl imkânlar sağlar? “Kalıntılara sevdalı olmak” ne demek? Hakikat, kazıda ne tür adaletsizlikler eşliğinde açığa çıkıyor?

Bölümü dinlemek için:

Adalet Atlası’nın yeni bölümünü serinin farklı mecralardaki hesaplarından (Spotify, Apple Podcasts, YouTube) dinlenebilir, daha fazlasına ulaşmak isteyenler sosyal medya hesaplarından (Instagram, Twitter, Facebook) Adalet Atlası’nı takibe alabilir.

Bülent Arınç iktidarı eleştirdi: Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalı

Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerle Anıtkabir'e yürüdü: "SADAT’ları, beşli çeteleri beraber ezeceğiz"

CHP'den 19 Mayıs raporu: Festivallerin bile çok görüldüğü bir ortamda 'Türkiye’nin geleceği' olan gençlerimiz akın akın yurt dışına gidiyor

Trendyol, e-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor

TÜİK'te enflasyon hesabını yapan dairenin başkanı istifa etti: Başkan, göreve "uzman" olarak devam edecek

CHP Kadıköy İlçe Başkanı: Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde, MHP’li bir grubun saldırdığı arkadaşımızın burnu kırıldı

"Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanı asan Tanju Özcan: Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, alın beni hapse atın

Erdoğan: Atatürk Havalimanı’nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız

Finlandiya Başbakanı Marin: Bu noktada sakin kalıp; Türkiye ile masaya oturmalıyız

" />