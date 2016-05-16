Acile kolunda köpekbalığıyla getirildi



ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın, yaklaşık yarım metre büyüklüğünde bir hemşire köpekbalığının saldırısına uğradı. Kadını kolundan ısıran köpekbalığının çenesini açamayan sağlık görevlileri kadını hastaneye kolunda köpek balığıyla ulaştırdı.

Sun-Sentinel gazetesine konuşan Boca Raton kenti yardım görevlisi Clint Tracy "Hayatımda böyle şey görmedim" açıklamasını yaptı.

"Köpekbalığını kızdırmışlardır"

Balık ve deniz kabukluları ve yumuşakçalarla beslenen hemşire köpekbalıkları genellikle zararsız bir tür olarak biliniyor. Türün sadece sinirlendirildiklerinde ya da saldırıya uğradıklarında insanlara saldırdıkları belirtiliyor. Yetkililer bu nedenle sahilde yüzenlerin olay öncesinde köpek balığını sinirlendirmiş olduğunu tahmin ediyor.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre sahilde yüzenler köpek balığını rahatsız etti ve hayvanı kuyruğundan yakalayıp kaçmasına izin vermedi.

Isırılan 23 yaşındaki kadının sahile çıktığı, kolunu köpek balığından kurtaramayınca ise yardım çağırdığı belirtiliyor.

Sağlık görevlilerinin ölen köpek balığını bir tahta parçasıyla sabitlediği, köpek balığının kadının kolundan ise ameliyatla ayrıldığı kaydediliyor.