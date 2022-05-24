Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık cezaevi izinleri hakkında duyuru yayımlanmıştı. Bu duyuru ile izinlerin biteceği tarih netleşmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada açık cezaevi izinleri hakkında konuştu.

Pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûmların 12 defa uzatılan salgın izni, 31 Mayıs’ta sona erecekti.

Açık cezaevindeki Covid-19 izinleri uzatıldı

Erdoğan, konu ile ilgili ''Belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Covid-19 izinleri ile ilgili açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerini, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz'' açıklamasını yaptı.