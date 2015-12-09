ABD'ye vizesiz girişler zorlaşıyor



ABD Temsilciler Meclisi, bazı ülke vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kısıtlanmasını öngören tasarıyı kabul etti. Oylamada 407 üye evet oyu kullandı. Hayır oyu kullananların sayısı 19'da kaldı.

Vize muafiyetinden milyonlar yararlanıyor

Düzenleme, son 5 yıl içinde Irak ve Suriye gibi ABD'nin terör listesinde yer alan ülkelerde bulunmuş kişilere ABD'ye girişlerinde vize koşulu getirilmesini öngörüyor. Yasa tasarısı, aralarında Almanya'nın da bulunduğu 37 ülkenin vatandaşları için geçerli Vize Muafiyet Programı'nı (Visa Waiver Programm - VWP) kısıtlıyor. Programdan yılda ortalama 20 milyon kişi yararlanıyor.

'ABD'ye zarar verebilecek olanlar ayrılacak'

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Ed Royce, yeni düzenlemenin ABD'nin "savunma gücüne" katkı sağlayacağını söyledi. Vize Muafiyet Programı'nın ekonomik ve ticari ilişkiler açısından önemli olduğunu belirten Royce, "Bize zarar verebilecek kişileri ayırabilmek için programı güçlendirmeliyiz. Teröre destek verenler listesinde bulunan ülkeleri ziyaret etmiş olan kişiler bundan böyle daha sıkı şekilde kontrol edilecek" dedi.

Düzenleme, terörle mücadele alanında ABD makamlarıyla yeterli işbirliği yapmayan ülkelerin Vize Muafiyet Programı'ndan çıkarılabilmesini öngörüyor.

'Savaşıp Avrupa'ya dönen cihatçılar'

ABD merkezli güvenlik danışmanlığı şirketi Soufan Group'un açıkladığı son verilere göre, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren aşırıcı gruplar bünyesindeki yabancı savaşçı sayısı geçen yıldan bu yana ikiye katlandı.

Irak ve Suriye'ye 86 farklı ülkeden 27 – 31 bin savaşçı geldi. 2014 temmuz ayında yayınlanan bir araştırmada Suriye'deki savaşçı sayısı 12 bin civarında olarak belirtilmişti. Araştırmaya göre bunların yaklaşık 5 bini Avrupa ülkelerinden geldi. Yabancı savaşçıların yüzde 20 -30'luk kısmının memleketlerine döndüğü belirtilerek, bunun Suriye ve Irak dışındaki terör tehdidini artırdığı belirtildi.