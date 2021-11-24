Abdurrahman Dilipak: Türk Lirası yüzde 40 devalüasyona uğradığı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını değerlendirdi bugünkü yazısında “Bugünkü durum Türk Lirası'nın yüzde 40 devalüasyona uğradığı anlamına geliyor” dedi.

Doların 12 lira seviyesinde seyrettiğini ve yeni tedbirler ile kemer sıkma politikasından söz edildiğini belirten Dilipak, ”Faiz ve kur dengeleri konusunda bir şey konuşmak için ilk önce ülke ihracatının ve üretiminin hangi kur seviyesinde kârlı olduğunu bilmek gerekiyor. Kur bizi ihracat tarafında belli bir seviyede desteklediği gibi ithalatı ve tüm girdileri pahalılaştırdığı için de çok ciddi zarar veriyor. Faizde olduğu gibi enflasyona da sebep oluyor. ‘Kur’un seviyesini ölçen en temel analiz Merkez Bankası ‘reel efektif döviz kuru endeksi’dir. “diye yazdı.

Piyasa şartlarında faiz indirimlerini dillendirmenin ticari matematiğe ters düştüğünü belirten Dilipak, “İhracatçı kur yukarı olsun ister, ama ithalatımız ve ihracatımız belli. Bizde ihracatın ithalatı geçtiği bir parametre yok. Reel efektif döviz kuru 50-60 bandına inmiş” dedi.

Dilipak, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Kısa vadede yüksek faiz oranlarının vereceği hasar çok sınırlı kalırken, yükselen kur firmaların doğrudan ve hızlıca belini bükebiliyor. Gelirler TL ile ama borçlar dolar Euro, on yılda ödemeyi planladığı borç bir anda parametre değişince 25 yılda ödeyemeyecek hale geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde kur faiz finansman pasif yönetimi CFO seviye iştir. Yani sizin finans direktörünüz bunları yönetir. Pasif tarafında hangi kurdan borçlanmanız gerekiyorsa onu ayarlar. Öngörülebilir bir şekilde hesaplayabilir ama Türkiye’de bu iş öngörülemiyor. Bugünkü durum Türk Lirası’nın yüzde 40 devalüasyona uğradığı anlamına geliyor. Bundan sonra borçlanma bu trende göre olacak demektir. Bir de stok dış borçta, hem devlet hem de iş dünyası, aynı oranda maliyet yüklenmiş olacaktır. Bu durum devam ediyor.”

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