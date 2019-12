Abdullah Gül, Hüsnü Mübarek ile görüştü

Cumhurbaşkanı Gül "Filistinliler arasında bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması, ayrılığın giderilmesi konusunda Mısır'ın yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Biz de bunlara katkı vermek için elimizden gelen faaliyeti gösteriyoruz"



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Mısır'ın, geçen haftalarda Gazze'de yaşanan büyük trajedi ve üzücü olayların bir daha tekrarlanmaması için müşterek bir çalışma içerisinde olduğunu bildirdi.



Cumhurbaşkanı Gül, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile Çırağan Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında konuşmasına, "Ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan aziz kardeşim Mübarek ile gerek baş başa, gerekse heyetlerle yaptığımız görüşmeyi tamamladık" diyerek başladı.



Mübarek'i İstanbul'da misafir etmekten ve istişarede bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, "Bölgemizde çok önemli olaylar olurken, çok önemli gelişmelere bölgemiz sahne olurken, karşılıklı olarak bunları istişare etme imkânı bulduk. Türkiye ve Mısır, bu bölgede güvenliğe, istikrara, barışa önem veren iki büyük, önemli ülkedir" diye konuştu.



Her iki ülkenin, bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamak konusunda yakın çalışma içinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti:



"Özellikle geçen haftalarda Gazze'de yaşanan büyük trajedi ve üzücü olaylar karşısında, bunların bir daha tekrarlanmaması için müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Filistinliler arasında bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması, ayrılığın giderilmesi konusunda Mısır'ın yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Biz de bunlara katkı vermek için elimizden gelen faaliyeti gösteriyoruz.



Kalıcı bir ateşkesin sağlanması yönünde Mısır'ın bütün çalışmalarını destekliyoruz. İsrail'de yeni bir hükümet kurulacak. ABD'de yeni bir yönetim var. Bütün bu yeni şartlar karşısında Filistin'de uzlaşmanın sağlanmış olmasının, Araplar arasında bütünlüğün sağlanmasının hayati derecede önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu yönde yapılan bütün çalışmaları ve Mübarek'in yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz."



Gül, geçen haftalarda tamamen yıkılıp yakılan Gazze'nin yeniden imarı konusunda 2 Mart'ta Mısır'da bir toplantı yapılacağını ifade ederek, katkı sağlayacak ülkelerin bir araya geleceği bu toplantıya Türkiye'nin de Dışişleri Bakanı Ali Babacan başkanlığında bir heyetle katılacağını söyledi.



Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler



Görüşmelerde, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin de gözden geçirildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Gül, her iki ülkenin yakın bir çalışma içerisinde olduğunu, ilişkilerin de iyi gittiğini kaydetti.



İki ülkenin siyasi ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunduğunu ifade eden Gül, "Doğu Akdeniz'in iki önemli ülkesi olan Mısır ve Türkiye arasında bu ilişkilerin çok önemli olduğu kanaatindeyim. İlişkilerimiz stratejik önem kazanmıştır. Bölgenin problemlerinin giderilmesi konusundaki yapıcı gayretlerimizin çok değerli olduğuna iki taraf da inanmaktadır" şeklinde konuştu.



Gül, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gayet iyi geliştiğini, 2,5 milyar dolar olan ticaret hacminin kısa zamanda 5 milyar dolara çıkacağını belirterek, bu gelişmelerin çok önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin de gayet iyi olduğunu ve iki ülke komutanlarının birbirlerine ziyaretlerde bulunduğunu anımsattı. Geçen yıl Ocak ayında Mısır'a yaptığı ziyarette büyük bir misafirperverlik gördüğünü de hatırlatan Gül, konuk Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e teşekkür ederek, kendisini Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.