Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında sakatlanan Vitor Hugo ile ilgili konuştu. Brezilyalı stoperin takım için çok önemli olduğunun altını çizen Avcı, ''MR'a gidecek. Keyfim kaçık. Eksik olduğumuz bir pozisyon ve Hugo önemli oyuncularımızdan biri. Ciddi bir şey yoktur diye düşünüyoruz.'' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden ve yarı finale yükselen Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

85. dakikada sakatlanan ve pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi oyunu sedyeyle terk eden Vitor Hugo'nun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, ''Durumunu henüz bilmiyorum. MR'a gidecek. Önemli oyuncularımızdan birisi. O anlamda keyfim kaçık. Her şeyden önce sağlık. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Eksik bölgemiz dediğim gibi. Genç oyuncularımız var. Durumuna göre çözümüne bakacağız'' dedi.

"Oyuncularım ne istersem onu yapmaya çalışıyor"

Oyuncularının kendilerinden ne isteniyorsa yaptığını ifade eden, takıma tam destek veren taraftarlarına da teşekkür eden tecrübeli futbol adamı, üçüncü bölgede baskıyı çok iyi yaptıklarını dile getirdi, ''Oyuncularım ne istersem onu yapmaya çalışıyor, bu nedenle onlara teşekkür ediyorum. Oyun bizi mutlu ediyor. Organizasyon çalışıyor. Mutluyuz. Açık kanalda olmasına rağmen taraftarımız yine buradaydı.'' diye konuştu.