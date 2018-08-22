ABD'li yapımcı Weinstein'a bir tecavüz suçlaması da Almanya'dan

Hollywood'da hakkında çok sayıda tecavüz ve taciz iddiası bulunan ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'a bir suçlama da Almanya'dan geldi. Emma Loman takma adlı bir Alman aktris, 66 yaşındaki yapımcı Weinstein'ın 2006 yılında Cannes Film Festivali sırasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek Los Angeles'taki bir mahkemede dava açtı. Suç duyurusunu kamuoyuna Loman'ın avukatı John G. Balestriere açıkladı. Şikâyet dilekçesinde Weinstein "darp" ve "hürriyettten yoksun kılma" ile suçlandı.

2004 yılından bu yana model ve oyunculuk yapan Loman, şikayet dilekçesinde Weinstein'la mesleğe başladığı sene Venedik Film Festivali'nde tanıştığını belirtti. Yapımcının tanışmanın ardından kendisini sık sık görüşmek için davet ettiğini, kendisinin ise çekimser davrandığını belirten Loman, bazı zamanlar Weinstein'ın asistanının kendisini günde 30 kez aradığını ifade etti.

Weinstein'ın birçok buluşmada çok profesyonel davrandığını söyleyen Loman, 2006 yılında Cannes Film Festivali'nde bir filmde rol alma ihtimali nedeniyle kendisini oteldeki odasına davet ettiğinde ise durumun değiştiğini belirtti. Dava dilekçesinde, Weinstein'ın otel odasında Alman oyuncuya "güç kullanarak etkisiz hâle getirip tecavüz ettiği" ifade edildi.

"Weinstein Loman'ı tehdit etti"

Weinstein'ın bu olayın ardından Loman'ı kamuoyuna tecavüze uğradığını açıklaması hâlinde, birçok kez kariyerini mahvetmekle tehdit ettiği öne sürüldü. Dava dilekçesinde Alman oyuncunun bu nedenle şimdiye dek sessiz kaldığı belirtildi.

Dilekçede Alman oyuncunun 2017 yılı sonunda Weinstein'a yönelik giderek artan taciz ve tecavüz suçlamalarının ardından "tecavüz nedeniyle uğradığı zararın karşılanması için dava açma konusunda kendisini güvende hissettiği" bildirildi.

Weinstein'a yönelik tecavüz ve taciz suçlamaları ilk olarak geçen yıl Ekim ayında gündeme geldi. O dönemden bu yana da aralarında Salma Hayek, Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow gibi birçok ünlü oyuncu Weinstein'a taciz ve cinsel istismar suçlamasında bulundu. Weinstein ise kadınları kendi istekleri dışında cinsel ilişkiye zorladığı iddialarını geri çeviriyor. Weinstein'a yönelik suçlamaların ardından dünya genelinde milyonlarca kadın sosyal medyada #MeToo etiketiyle uğradıkları tecavüz ve tacizleri kamuoyuyla paylaşarak cinsel şiddetle mücadele çağrısında bulundu.

#MeToo'nun öncülerinden Argento da suçlanıyor

#MeToo hareketinin öncüleri arasında yer alan ve Weinstein'ı tecavüzle suçlayan 42 yaşındaki İtalyan aktris Asia Argento da şu günlerde cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya.

New York Times gazetesi, 2013 yılında Argento'nun o dönem 17 yaşında olan oyuncu ve müzisyen Jimmy Bennett ile Los Angeles'taki bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Gazete, Argento'nun geçen yıl ise bu olay nedeniyle kendisine cinsel saldırı suçundan dava açmaya hazırlanan Bennett ile anlaştığını ve genç oyuncuya 380 bin dolar sus payı ödediğini öne sürdü.

New York Times'ın ortaya attığı suçlamaları reddeden Argento, Bennett ile hiçbir zaman cinsel ilişki yaşamadığını belirtti. Argento, aralarında "sadece arkadaşlık" ilişkisi bulunduğunu belirttiği Bennett'a, 380 bin dolarlık bir ödeme yapıldığını ise doğruladı.

Söz konusu ödemenin, geçen Haziran ayında hayatını kaybeden erkek arkadaşı Anthony Bourdain tarafından yapıldığını söyleyen Argento, "Anthony, artık hayatımıza daha fazla müdahale etmemesi şartıyla Bennett'a ekonomik yardımda bulundu" dedi. ABD'li ünlü aşçı ve televizyon yıldızı Bourdain, Fransa'daki bir otel odasında 61 yaşında hayatına son vermişti.

Weinstein'ı suçlayan bir başka oyuncu Rosanna Arquette ise meslektaşı Argento'ya anlayış gösterilmesi çağrısında bulundu. Arquette, "Argento'ya yönelik suçlamaların, oyuncunun Weinstein tarafından tecavüze uğradığı gerçeğini değiştirmediğini" söyledi.

Weinstein'ın avukatı Ben Brafman ise Argento'ya yönelik suçlamalar hakkında açıklama yaptı. Brafman, "Bu gelişme Harvey Weinstein'ı yıkmak isteyenler arasında başrolü oynayanlardan Asia Argento'nun nefes kesici düzeydeki iki yüzlülüğünü ortaya koymaktadır" diye konuştu.

dpa,AFP/HT,CÖ

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