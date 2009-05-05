ABD'li hasta doktorlar sayesinde hayata tutundu!

ABD'nin Pittsburgh hastanesinde, bir hastaya iki el nakli yapıldı.



Hastane sözcüsü Amy Dugas, 57 yaşındaki Jeff Kepner'ın ABD'de iki el naklinin yapıldığı ilk hasta olduğunu belirtti.



Dugas, 10 cerrahın yaptığı ameliyatın 9 saat sürdüğünü, hastanın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun takip edildiğini söyledi.



Kepner'ın, iki eli ve iki ayağını, yıllar önce bir bakteri enfeksiyonu nedeniyle kaybettiği açıklandı.



Paris'teki Henri Mondor hastanesinde Fransız doktorlar 30 yaşındaki bir erkek hastaya aynı anda kısmi yüz nakli ve 2 el nakli yaparak dünya genelinde bir ilke imza atmıştı. Ameliyat yaklaşık 30 saat sürmüştü.

