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Dünya
Deutsche Welle

ABD'li gayrımenkul zengini Robert Durst'tan cinayet itirafı

Hayatıyla ilgili çekilen bir belgesel sırasında yaka mikrofonunu çıkartmayı unutup, "Tabii ki hepsini öldürdüm" diyen 71 yaşındaki işadamı Robert Durst'ın idam talebiyle yargılanması gündeme geldi.

17 Mart 2015 12:12


Los Angeles savcılığı, Robert Durst hakkında 2000 yılında sevgilisi Susan Berman'ın vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Durst, bir belgesel çekimi sırasında, yaka mikrofonunu unutup, "Şimdi yakalandın. Neler yaptım ben? Tabii ki hepsini öldürdüm" diye söylenmiş, sözleri TV ekibi tarafından kaydedilmişti.

'Sevgilisini, eşini ve komşusunu öldürdü'

New Orleans'ta tutuklanan işadamı ayrıca 1982 yılında eşinin kaybolmasından sorumlu tutuluyor. Durst'un ayrıca bir komşusunu öldürdüğünden şüphe ediliyor.

Susan Berman, Durst'un eşinin kaybolmasıyla ilgili polise ifade vermeye hazırlanırken cinayete kurban gitmişti.

Dava açılması durumunda Robert Durst'u ölüm cezası bekliyor. Ancak Durst'un yargılanacağı Kaliforniya'da idam cezaları çok ender durumlarda infaz ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HayatıylaRobert DurstAngelesSusan BermanTabiiOrleansBerman DurstDurstKaliforniyaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

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