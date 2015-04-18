ABD’li 10 doktordan 'Mehmet Öz kovulsun' mektubu

ABD’nin tanınmış 10 doktoru, ‘Amerika’nın Doktoru’ olarak ün yapan Mehmet Öz’ün çalıştığı Columbia Presbyterian Hastanesi’ne bir mektup göndererek Öz'ün işten çıkarılmasını istedi.

Mektubun yazılmasına öncülük eden Stanford Üniversitesi’nden Dr. Henry Miller, “Sadece vakvaklıyor, sahte ve bir şarlatan” dedi. Miller, Öz’ü sunduğu televizyon şovu ile halka gerçek olmayan bilgiler vermekle de suçladı.

'Şovunda özgür'

Columbia Presbyterian Hastanesi de mektuba karşılık, “TV şovlarında sağlıklı yaşamla ilgili düşüncelerini paylaşan Dr. Öz bu konuda özgürdür” açıklaması yaptı.