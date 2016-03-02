AB'den Yunanistan'a mülteci desteği

AB Komisyonu, giderek artan sığınmacı akını üzerine Yunanistan'a mali destek sunmaya hazırlanıyor. Çarşamba günü açıklanacak acil mali yardım paketinin, 2016 yılı için 300 milyon euro ve 2018 yılı sonuna kadar da toplam 700 milyon euroyu kapsadığı bildiriliyor.

Yunanistan'a yönelik yardım planının ayrıntıları AB İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Hristos Stylianides tarafından açıklanacak. Bir AB Komisyonu sözcüsü, daha önce Avrupa'da hiç görülmemiş sığınmacı sayısına ulaşıldığı bir dönemde, planın insani krizi önlemek amacıyla önemli olduğunu belirtti. Sözcü, plana dahil daha fazla bilgi vermedi.

Binlerce sığınmacı Makedonya sınırında birikti

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre halihazırda Yunanistan'da Avrupa Birliği ülkelerine geçmeyi bekleyen 24 bin sığınmacı bulunuyor. Pazartesi günü Makedonya-Yunanistan sınırında bekleyen yüzlerce sığınmacı tel örgüleri zorla geçmeye çalışmıştı. Sığınmacıların Balkan rotası üzerindeki Makedonya ve Avusturya gibi bazı ülkeler artık günlük belirli sayıda sığınmacının ülkeye girişine izin veriyor.