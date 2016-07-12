AB'den Çin çıkarması

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk siyasi

temaslarda bulunmak üzere Çin'e gidiyor. Her yıl düzenlenen AB-Çin zirvesi çerçevesinde

ekonomik ilişkilerin ön planda olması bekleniyor.

AB'nin Çin'e yönelik eleştirilerinin başında, çeliği damping fiyatlarla satarak Avrupa çelik endüstrisini

tehlikeye attığı suçlaması bulunuyor. AB ayrıca Çin'e piyasa ekonomisi statüsü tanınmasına da karşı

çıkıyor.

Diplomatik çevreler iki taraf arasında uzlaşmaya varılamaması

durumunda görüş ayrılıklarının bir

ticari savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Juncker ve Tusk'un Çin Devlet Başkanı Şi

Cinping ve Başbakan Li Keqiang ile bir araya gelmesi planlanıyor. İki gün sürecek zirvede,

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ve olası sonuçlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.