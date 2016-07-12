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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Çin çıkarması

Salı günü başlayacak iki günlük AB-Çin zirvesinde ekonomik anlaşmazlıklar ön planda.

12 Temmuz 2016 01:10

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk siyasi
temaslarda bulunmak üzere Çin'e gidiyor. Her yıl düzenlenen AB-Çin zirvesi çerçevesinde
ekonomik ilişkilerin ön planda olması bekleniyor.

AB'nin Çin'e yönelik eleştirilerinin başında, çeliği damping fiyatlarla satarak Avrupa çelik endüstrisini
tehlikeye attığı suçlaması bulunuyor. AB ayrıca Çin'e piyasa ekonomisi statüsü tanınmasına da karşı
çıkıyor.

Diplomatik çevreler iki taraf arasında uzlaşmaya varılamaması
durumunda görüş ayrılıklarının bir
ticari savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Juncker ve Tusk'un Çin Devlet Başkanı Şi
Cinping ve Başbakan Li Keqiang ile bir araya gelmesi planlanıyor. İki gün sürecek zirvede,
İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ve olası sonuçlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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