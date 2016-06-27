AB'de hangi Britanyalının işi tehlikede?



Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı açıklanır açıklanmaz Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker bir genelge yayınlayarak, AB görevlilerinin büyük bölümünün Britanya'nın ayrılmasından sonra da görevine devam edebileceğini duyurdu. Juncker kararına, Britanyalı AB görevlilerinin Birleşik Krallığın değil, AB'nin memurları olmasını gerekçe gösterdi.

Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacak. AB hizmetlileriyle ilgili nizamname AB görevlilerinin üye ülkeler tarafından atanmasını şart koşuyor.

AB Komisyonu

Jonathan Hill halkoylamasından iki gün sonra bavulunu toplayıp Brüksel'den ayrıldı. Finans ve sermaye piyasalarından sorumlu Komisyon üyesi olan Hill, Birleşik Krallığın AB'nin idari kademelerindeki en yüksek dereceli memuruydu.

AB Komisyonu'nda bin 200 Britanyalı görev yapıyor. Genel müdür seviyesindeki dört yüksek dereceli siyasi görevlinin ayrılma görüşmeleri tamamlanmadan önce Londra'ya çağrılması bekleniyor.

Avrupa Birliği Konseyi ve komisyonlar

AB Konseyi, ekonomi ve para komisyonu ile bölgeler komisyonu ve diğer kurullarda da yüzlerce Britanyalı çalışıyor. Geçiş dönemi için Britanyalı memurların statüsünün belirlenmesi gerekecek. Emekliliğe kadar AB'de çalışma sözleşmesi olanların Brüksel'de kalmaları mümkün. Ancak emeklilik koşullarının Britanya hükümeti tarafından açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu'ndaki Britanyalı milletvekillerinin sayısı 73. Meclis üyelikleri yasama döneminin kapanacağı 2019 yılında sona erecek. Britanya resmen AB'den ayrılana kadar oturumlara katılıp oy verebilecekler. Brüksel'deki sorumlular makul bir çözüm bulunabileceğini söylüyorlar. Britanya 2018 yılına kadar AB'den ayrılmış olursa, Britanyalıların Avrupa Parlamentosu üyelikleri yasama döneminin sona ermesinden bir yıl önce düşecek.

Avrupa Parlamentosu'nun yüz dolayındaki kadrolu elemanı işinden olmaktan kaygılı. Tecrübeli profesyonellerin Brüksel'de dolgun ücretli iş bulması zor olmayacak. Britanyalı genç parlamento hizmetlilerinin durumu ise sallantıda. Referandum çok sayıdaki stajyer ve asistanın kariyerini bir anda noktalamış oldu.

Brüksel'deki Britanyalı diplomatlar

Britanya'nın Brüksel büyükelçiliği yeni elemanlara kapılarının açık olduğunu duyurdu. Birleşik Krallığın diplomatik temsilciliği ayrılma müzakereleri için daha fazla personele ihtiyaç duyacak.

Referandum sonucu Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nde (EAD) çalışan Britanyalıları etkilemeyecek. Bu uzmanlar Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkileri yakından tanıyan temsilciler olarak Brüksel'e gönderiliyor. EAD'dakilerin diplomatik statüsü AB üyesi olmayan Türkiye ve ABD gibi ülkelerin diplomatik temsilcilerinden farklı değil.

Lobiciler

Cuma günü borsa endekslerinin dibe vurması yetmezmiş gibi Britanya finans sektörünün Brüksel'deki lobi faaliyetlerine bakan 140 uzmanın da dizleri titremeye başladı. Britanya'daki 50 büyük finans kuruluşu Brüksel'deki lobi faaliyetlerine yılda 34 milyon Euro harcıyor. AB üyeliğini kaybettiği takdirde Britanya'nın Brüksel'deki çıkarlarını kollama faaliyetini yürütmek de zorlaşacak.

AB mahkemeleri

Brüksel ve Strasbourg gibi Lüksemburg da AB'nin idari merkezi sayılıyor. AB Sayıştay'ı ve AB Adalet Divanı'nda Britanyalılar da görev yapıyor. Adalet Divanı'nın Britanyalı hâkimi Lüksemburg'dan ayrılırken tercümanlar ve adli personel muhtemelen görevine devam edebilecek. Yetkili sendika çalışma sözleşmelerinin Britanya ile değil de bireylerle imzalanmış olmasını gerekçe gösteriyor.

AB'den ayrılmak fesih gerekçesi olabilir mi?

Ayrılık pazarlığı başladıktan sonra Britanyalı AB mensupları üzerindeki baskı artacak. AB antlaşmasının 49'uncu maddesine göre AB'deki memurun görevinde kalabilmesi için bir üye devletin vatandaşı olması gerekiyor.

Ayrılma antlaşması yürürlüğe girene kadar Britanyalılar AB üyesi sayılacaklar. Britanya ayrıldıktan sonra ise AB ülkeleri Birleşik Krallıktan gelen görevlilerin yerine kendi elemanlarının alınmasını isteyebilecek.