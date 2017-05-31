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Dünya

ABD'deki maçta YPG bayrağı

ABD'de oynanan bir futbol maçında YPG bayrağı açıldı

31 Mayıs 2017 00:28

ABD'deki futbol maçında bir taraftarın, YPG bayrağı salladığı fotoğraflar paylaşıldı.

Sputnik'teki habere göre, Amerika'nın Sesi muhabirlerinden Mutlu Çiviroğlu, Twitter hesabından ABD'de bir futbol maçında taraftarların YPG bayrağı açtığı fotoğraflar paylaştı.

"New York Cosmos fanları YPG bayrağıyla" ifadeleriyle paylaşılan fotoğraflarda,"Cosmopolitan Antifascists" (Cosmopolitan anti-faşistleri) adlı bir gruptan bir kişinin maç esnasında YPG bayrağı salladığı görülüyor.

 

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