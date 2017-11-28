ABD'deki davanın tanığı iki isme yakalama kararı

Ümit TÜRK - Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Türiye\'den, ABD\'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğünü tespit ettiği Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında, \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme\", \"Amacı dışında kullanma\", \"Hile ile alma ve çalma\" suçlarından yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. yakalama kararı çıkarttı. Şüphelilerin ABD\'deki davada tanık listesinde oldukları ortaya çıktı.

Amerika’da devam eden Rıza Sarraf soruşturmasını başlatan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan savcı Joon H. Kim\'in New York Bölge Mahkemesi\'ne tanık olarak ismini bildirdiği Osman Zeki Canıtez ve Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SAVCILIĞIN TALEP YAZISI

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı yakalama talepli yazısında şu ifadelere yer verildi:

\"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün taşeronluğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti ve Anayasal Düzenine yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yürürlüğe konulan aynı kurgu/planın işbirlikçiliğini yürüten ve bu minvalde hazırladığı dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde sahte raporu yurtdışına götürerek Newyork bölge mahkemesine ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasını sağlayan , bununla birlikte açık kaynaklardan elde edilen bilgiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürüten Newyork Bölge Savcısı Joon H.Kim ve savcılık bürosu tarafından terör örgütüne üye olmak suçu yönünden yakalama kararları ile aranmakta olan firari Osman Zeki Canıtez ve aynı tanık listesinde ismi bulunan Aykan Erdemir hakkında TCK 326 /1 maddesi gereğince ‘Devletin Güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme\', \'Amacı dışında kullanma\' ve “Hile ile alma çalma\' suçlarından haklarında soruşturma yürütülmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin hali hazırda firari durumda oldukları gerek açık kaynaklardan elde edilen bulgular gerekse dosya içerisine örneği sunulan rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzere atılı suçu işlediklerine dair yeterli bulgulara ulaşılmış olup, şüphelilerin kaçmakta olmaları nedeniyle çağrı yapılamadığı ve kendilerine ulaşılamamıştır\"

YAKALAMA ÇIKARILMASI İSTENDİ

Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılması istenen savcılık yazısında, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmaması, tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceği hususunun soruşturmayı yürüten savcının takdirine bırakılması talep edildi.

MAHKEME HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARDI

Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerin firari oldukları, elde edilen bulgluar ve dosyaya sunulan rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzerinde atılı suçları işlediklerine dair yeterli bulgulara ulaşılmış olup haklarında, \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme\", \"Amacı dışında kullanma\", \"Hile ile alma ve çalma\" suçlarından yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.