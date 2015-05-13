T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'de tren kazası

ABD'de bir yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada beş kişi can verdi.

13 Mayıs 2015 11:50


Philadelphia Belediye Başkanı Michael Nutter'ın verdiği bilgiye göre, başkent Washington'dan New York'a giden yolcu treni Philadelphia yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaza yerinde kurtarma ekiplerinden bilgi alan Belediye Başkanı Michael Nutter, "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Tam bir facia" dedi. Nutter, kaza nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

İşletmeci şirket Amtrak, trende 238 yolcu ile 5 tren personelinin bulunduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDBelediye Başkanı Michael NutterWashington New YorkPhiladelphiaKazaAmtrakDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24