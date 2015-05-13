ABD'de tren kazası



Philadelphia Belediye Başkanı Michael Nutter'ın verdiği bilgiye göre, başkent Washington'dan New York'a giden yolcu treni Philadelphia yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaza yerinde kurtarma ekiplerinden bilgi alan Belediye Başkanı Michael Nutter, "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Tam bir facia" dedi. Nutter, kaza nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

İşletmeci şirket Amtrak, trende 238 yolcu ile 5 tren personelinin bulunduğunu açıkladı.