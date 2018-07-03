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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: İki yaralı

Nafiz Albayrak / New york, 3 Temmuz (DHA) - ABD'nin Kansas eyaletine bağlı Overland Park kentinde bir ilkokulun yakılarında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı

03 Temmuz 2018 22:02

Nafiz Albayrak / New york, 3 Temmuz (DHA) - ABD\'nin Kansas eyaletine bağlı Overland Park kentinde bir ilkokulun yakılarında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı.
Sunrise Point İlköğretim Okulu\'nun hemen yanındaki oyun alanında çalışan iki işçinin durumunun ağır olduğu, hiç bir öğrencinin olaydan zarar görmediği belirtildi.
Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Overland Park polisi bir şirkete bağlı olarak oyun alanında çalışan kişiler arasında tartışma çıkmasından dolayı meydana geldiğini, bir araba çalarak kaçmaya çalışan saldırganın da yakalandığını duyurdu.

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