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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de polis şiddetine tepki büyüyor

El Cajon'da bir siyahinin daha Amerikan polisi tarafından öldürülmesi üzerine protestocular yine sokaklara dökülerek polis şiddetini protesto etti.

29 Eylül 2016 14:48

San Diego yakınlarındaki El Cajon'da polisin bir siyahiyi vurarak öldürmesinin ardından protestocular sokaklara döküldü. ‘‘Siyahların hayatları değerlidir‘‘ (Black lives matter) sloganı 2 gündür devam eden gösterilerin ana mesajı.

Barışçıl başlayan gösterilerde zaman zaman polisle göstericiler arasında çatışmalar da yaşandı.

Polis: Olay yerinde silah bulunmadı

Salı günü meydana gelen olayda ‘‘kendinde olmayan bir adamın akan trafikte amaçsızca dolaştığı‘‘ ihbarı üzerine iki polis memuru olay yerine geldi. Bir restoran yakınlarında karşılaştığı kurbanla iletişim kurmaya çalışan polis memurları adamın cebinden çıkarttığı bir nesneyi kendilerine doğrulttuğunu iddia etti. Kurbanın kendilerine ateş edeceğini düşünen polis memurlarından biri silahına sarılıp adama ateş açarken diğer polis memuru kurbana elektroşok cihazıyla müdahele etti. Hastaneye kaldırılan kurbanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis olay yerinde bir silah bulunmadığını açıklarken kurbanın elindeki nesnenin ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Kurbanın yıllar önce ABD'ye mülteci olarak gelen 38 yaşındaki Ugandalı Alfred Olango olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu ifade edildi.

ABD'de polis şiddeti hız kesmiyor

ABD'de '‘herhangi net bir gerekçe bulunmaksızın‘‘ polis şiddetine kurban giden siyahilerin sayısı giderek artıyor. Kurbanların çoğunun silahsız olması ve polisin müdahele nedenini net olarak gerekçelendirememesi ayrımcılığa isyan eden kitleleri sokaklara döküyor.

En son Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte'da 43 yaşındaki Keith Lamont Scott'un yine polis tarafından vurularak öldürülmesi kentte geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp, Reuters, SÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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