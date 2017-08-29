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Deutsche Welle

ABD'de kütüphaneye saldırı: İki ölü, dört yaralı

New Mexico eyaletinde bulunan Clovis kentinin halk kütüphanesindeki saldırıyı düzenleyen kişinin teslim olduğu bildiriliyor. Saldırının hangi gerekçeyle işlendiği henüz bilinmiyor.

29 Ağustos 2017 12:34

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir kütüphanede düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 40 bin nüfuslu Clovis kentinin halk kütüphanesine giren saldırganın dört kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Polisin binayı bir saati aşkın bir süre ablukaya aldığı, saldırıyı düzenleyen kişinin teslim olduğu haber verildi. Görgü tanıkları, kütüphaneye giren kişinin önce havaya ateş açtığını kaydetti.

Polisin çabuk reaksiyon göstermesi sayesinde tablonun daha kötü olmasının önüne geçildiğini söyleyen Clovis Belediye Başkanı David Lansford, saldırıyı "trajik ve anlamsız” olarak nitelendirdi. Saldırının hangi gerekçeyle işlendiği henüz bilinmiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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New MexicoClovisClovis Belediye Başkanı David LansfordDeutsche Welle Türkçe dpaAÜ/BK

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