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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de içme suyuna zehir karıştı

ABD'de şebeke suyuna karışan zehirli yosun alarma neden oldu.

04 Ağustos 2014 15:21


Erie Gölü'nden sızdığı tahmin edilen zehirli yosun, ABD'nin Ohio eyaletinde 400 binden fazla kişiyi içme suyundan yoksun bıraktı.

Musluk suyunun zehirli olduğu yönündeki açıklama, vatandaşların marketlere akın etmesine yol açtı. Pet şişe ve damacana su stoklarının hızla erimesi üzerine Ohio Eyaleti Valisi John Kasich Ulusal Muhafızları göreve çağırdı. İçme suyu dağıtımında Ulusal Muhafızlar'a kilise ve gönüllü kuruluşlar yardım ediyor.

Yetkili kurumlar şebeke suyu üreten bir tesiste cumartesi günü yaptıkları ölçümlerde yüksek oranda mikrosistin (alg toksini) belirlemişti. Pazar günü mikrosistin oranı düşmüş ancak muhtemel risk oranının tesbiti için ek kontrollere gerek duyulduğu belirtilmişti.

Uzmanlara göre mikrosistin konstrasyonu yüksek içme suyu içilmesi halinde böbreklere zarar verebiliyor. Toksik madde kaynatılmayla da yok olmuyor; tersine, zehrin yoğunluğu daha da artıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDGölüABD OhioOhio Eyaleti Valisi John Kasich Ulusal MuhafızlarıUlusal MuhafızlarDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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