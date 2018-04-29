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BBC Türkçe

ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçiye silahlı saldırı

ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Steve Scalise ve yardımcıları Virginia'da silahlı saldırıya uğradı. Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Scalise'in kalçasından vurulduğunu ve durumunun iyiye gideceğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi siyasetçi Steve Scalise ve yardımcıları beyzbol oynarken silahlı saldırıya uğradı.

Washington DC'nin komşusu kentlerden Alexandria'da polis 'birkaç el ateş sesi duyulduğunu', soruşturmanın devam ettiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Fox News, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi çoğunluk grubun lideri Steve Scalise ve yardımcılarının vurulduğunu duyurdu.

Bir görgü tanığı Twitter hesabından silah seslerinin YMCA beyzbol sahasından geldiğini yazdı.

Bölgeye saldırıdan sonra çok sayıda polis sevk edildi.

Fox News'a bilgi veren Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Scalise'in kalçasından vurulduğunu ve durumunun iyiye gideceğini söyledi.

Lee, saldırganın tüfekle ateş açtığını ifade etti.

Beyaz Saray basın sözcüsü ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Mo Brooks, en az 50 el ateş açıldığını belirtti.

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