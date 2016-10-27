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BBC Türkçe

ABD'de bir adam, böbreğini bağışladığı kadınla evlendi

ABD'de yaşayan Christopher Dempsey, böbreğini bağışlayarak hayatını kurtardığı genç kadın Heather Krueger ile evlendi.

27 Ekim 2016 03:18

ABD'de bir adam, böbreğini bağışlayarak hayatını kurtardığı genç kadınla evlendi.

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan Christopher Dempsey ve böbreğini verdiği Heather Krueger, ameliyattan yaklaşık iki yıl sonra hayatlarını birleştirdi.

Çiftin aşk öyküsü, 38 yaşındaki eski deniz piyadesi Dempsey'nin birkaç yıl önce yeni iş yerindeki bir arkadaşından, kuzeninin acilen böbrek nakline ihtiyacı olduğunu duymasıyla başladı.

BBC'ye konuşan Dempsey, "Kendi kendime, böyle bir durumda kalsam birinin bana veya aileme yardım etmesini isteyeceğimi düşündüm" dedi.

Krueger, iki yıldır dördüncü seviyedeki böbrek hastalığıyla mücadele ediyordu. Doktorlar iki ay daha nakil olmaması durumunda Krueger'ın hayatta kalma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söylüyordu.

Şu anda 27 yaşında olan Krueger'ın ailesi ise, ona böbreğini bağışlayabilecek birini bulmak için yarışa girmişti. Oysa 119 binden fazla hastanın böbrek nakli için beklediği ülkede bu, çok zordu.

İşte Dempsey ile Krueger'ın yolları, tam bu sırada kesişti.

Dempsey, Krueger'ı arayarak 2015'in Şubat ayında ona böbreğini bağışlayabileceği haberini verdi.

Genç adam, çok sonraları genç kadın ve annesinin haberi duyduğunda sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlatacaktı.

Dempsey, kısa süre sonra Krueger'la bir öğlen yemeği için buluştuğunda - ki hesabı kendisi ödemişti- çiftin hikayeleri kesişmiş oldu.

Böbrek nakli yaklaşırken, ikili ve Dempsey'nin motosiklet kulübündeki arkadaşları kendilerini bir bağış kampanyasında buldular.

Ameliyat bu yılın Mart ayında gerçekleştiğinde, ikili birkaç randevuda buluşmuştu bile. Ancak ilişkilerini ameliyattan sonra resmileştirmeyi tercih ettiler.

Çiftin ilişkisi önündeki tek endişe, ameliyat ve sonrasında kötü bir sonuç alınması riskiydi.

Dempsey , "Her şeyin iyi olacağına dair inancım tamdı. Ancak yine de endişeliydim çünkü her zaman bir şeylerin ters gitmesi ihtimali vardı. Yine de bir kez bile kararımı tekrar gözden geçirmedim" diye anlattı.

"Sadece onun iyi olacağını bilmek gerçekten güzeldi."

Evlilik teklifi ise, ameliyattan sekiz ay sonra, çift at arabasıyla Chicago'da romantik bir gezinti yaparken geldi. Nakilden yaklaşık 19 ay sonra, çift sağlıklı olarak dünya evine girdi.

Dempsey, "Sanırım- özellikle eşim ve ailesi için- ikimizin de nelerin üstesinden geldiğini bilmek çok daha duygusaldı" dedi ve ekledi:

"Milyonlarca yıl düşünsem, tüm bunlara 'evet' dediğimde sonunda onunla evleneceğimi hayal edemezdim. Bu harika bir şey."

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