T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD ve Rusya Ağustos'a kadar yeni Suriye anayasasını istiyor

Kerry, Suriye hükümeti ile muhalif gruplar arasında devam eden barış müzakerelerinin de ivme kazanması için birlikte çalışma kararı aldıklarını söyledi

25 Mart 2016 09:16

Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD ve Rusya arasında Suriye'deki siyasi görüş üzerinde fikir birliğine yaklaşıldığını ifade etti.

Putin'le 4 saatlik bir toplantının ardından basına konuşan Kerry, Ağustos ayına kadar ülkenin yeni anayasasının hazırlanması için çalışmalara hız verilmesi konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Kerry, Suriye hükümeti ile muhalif gruplar arasında devam eden barış müzakerelerinin de ivme kazanması için birlikte çalışma kararı aldıklarını söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birlşemiş Milletler (BM) aracılığıyla devam eden müzakereler dün sonlanmıştı.

BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, görüşmelere planlanmış bir ara verildiğini ifade ederek tarafların birçok konuda ortak zemin bulabildiğini ifade etmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın temsilcileri ile Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye destekli muhalefet heyeti arasındaki görüşmelerin Nisan'da devam etmesi bekleniyor.

Image copyrightAFP
Image captionABD Dışişleri Bakanı Kerry ve Rus mevkidaşı Lavrov Suriye barış görüşmelerine hız verilmesi gerektiği konusunda uzlaştıklarını ifade ettiler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki askeri birliklerin önemli kısmını geri çekeceğini açıklamasından 10 gün sonra Moskova'ya giden Kerry, taslak anayasa metni üzerinde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenleyen Kerry, Putin'le görüşmelerinde Beşar Esad'ın geleceğinin de gündeme geldiğini ifade etti.

Kerry, "Esad'ın doğru şeyi yaparak barış görüşmelerine katılması gerektiği konusunda uzlaştık" demekle yetindi.

ABD Esad'ın Suriye'nin siyasi geleceğinde yerinin olmadığını söylüyor.

Rusya ise Esad'la ilgili kararı ancak Suriye halkının verebileceğini savunuyor.

 

Geçici hükümet talebi

 

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Cenevre görüşmelerinin bundan sonraki turlarında muhaliflerle hükümet yetkililerinin yüz yüze görüşmelere başlaması gerektiğini ifade etti.

Lavrov, geçiş sürecinde görev yapacak olan geçici hükümetin yapısına dair müzakerelerin başlamasını ümit ettiğini de söyledi.

Hem Lavrov hem de Kerry, 27 Şubat'tab bu yana devam eden çatışmasızlık ortamının da devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

 

ETİKETLER

abdrusyasuriyeağustosanayasayenianlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24