ABD ve Rusya Ağustos'a kadar yeni Suriye anayasasını istiyor

Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD ve Rusya arasında Suriye'deki siyasi görüş üzerinde fikir birliğine yaklaşıldığını ifade etti.

Putin'le 4 saatlik bir toplantının ardından basına konuşan Kerry, Ağustos ayına kadar ülkenin yeni anayasasının hazırlanması için çalışmalara hız verilmesi konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Kerry, Suriye hükümeti ile muhalif gruplar arasında devam eden barış müzakerelerinin de ivme kazanması için birlikte çalışma kararı aldıklarını söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birlşemiş Milletler (BM) aracılığıyla devam eden müzakereler dün sonlanmıştı.

BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, görüşmelere planlanmış bir ara verildiğini ifade ederek tarafların birçok konuda ortak zemin bulabildiğini ifade etmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın temsilcileri ile Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye destekli muhalefet heyeti arasındaki görüşmelerin Nisan'da devam etmesi bekleniyor.

Image copyrightAFP

Image captionABD Dışişleri Bakanı Kerry ve Rus mevkidaşı Lavrov Suriye barış görüşmelerine hız verilmesi gerektiği konusunda uzlaştıklarını ifade ettiler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki askeri birliklerin önemli kısmını geri çekeceğini açıklamasından 10 gün sonra Moskova'ya giden Kerry, taslak anayasa metni üzerinde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenleyen Kerry, Putin'le görüşmelerinde Beşar Esad'ın geleceğinin de gündeme geldiğini ifade etti.

Kerry, "Esad'ın doğru şeyi yaparak barış görüşmelerine katılması gerektiği konusunda uzlaştık" demekle yetindi.

ABD Esad'ın Suriye'nin siyasi geleceğinde yerinin olmadığını söylüyor.

Rusya ise Esad'la ilgili kararı ancak Suriye halkının verebileceğini savunuyor.

Geçici hükümet talebi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Cenevre görüşmelerinin bundan sonraki turlarında muhaliflerle hükümet yetkililerinin yüz yüze görüşmelere başlaması gerektiğini ifade etti.

Lavrov, geçiş sürecinde görev yapacak olan geçici hükümetin yapısına dair müzakerelerin başlamasını ümit ettiğini de söyledi.

Hem Lavrov hem de Kerry, 27 Şubat'tab bu yana devam eden çatışmasızlık ortamının da devam etmesi gerektiğini dile getirdi.