ABD ve AB'den Rusya'ya Navalni yaptırımı

AB'nin yayınladığı yaptırım listesine, Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov dahil edildi.

Yaptırımın, AB'nin insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni küresel program kapsamında uygulandığı ifade edilirken bunun, program tarihinde ilk uygulama olduğu kaydedildi. Program, 2019'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından başlatılmıştı. Borrell, programa Navalni'nin adının verilmesini teklif etmiş, ancak bu teklif reddedilmişti.

AB'den yapılan açıklamada, "Kabul edilen yaptırım kararı, AB'ye seyahat yasağını ve bireylerin varlıklarının dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB'deki birey ve şirketlerin listedeki kişilere fon sağlaması yasaklanıyor" ifadesine yer verildi.

Yaptırım kararının, yayınlandığı gün yürürlüğe girdiği belirtildi.

Navalni, ülkesine döndüğünde gözaltına alınmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Navalni, geçen ağustos ayında Noviçok ile zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecinden sonra Rusya'ya geri dönen Navalni gözaltına alınırken, ülke çapında protesto gösterileri başlamıştı.

Gösteriler kısa sürede büyürken, birçok devlet Navalni'nin bir an önce salınmasını istemişti. ABD bahsi geçen devletlerin başında gelirken, Rusya konuyla ilgili olarak Avrupa ülkelerine tepki göstermişti.

Navalni'nin hapis cezası almasını kınayan Almanya, İsveç ve Polonya diplomatları Rusya tarafından sınır dışı edilmişti.