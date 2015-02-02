ABD ticaret ortağını tanıyor



AB Komisyonu'nun bilgilendirme etkinliği düzenlediği yerlerden biri, Alabama Eyaleti'nin 200 bin nüfuslu üçüncü büyük kenti Mobile. Forbes dergisine göre, orta büyüklükteki kentlerde yeni sanayileşmenin büyümesi konusunda güneydeki bu liman kenti ilk sırada yer alıyor.

Mobile Ticaret Odası Başkanı Bill Sisson, kentteki 30 işadamı ve ekonomi uzmanını Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanması planlanan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) konusunda bilgilendirme etkinliğine davet etmiş. Sisson, anlaşmanın kendileri için neden önemli olduğunu şöyle açıklıyor:

"Mobile çeşitli yönlere sahip bir kent. 1702 yılında liman nedeniyle kuruldu. Limanımıza o günden beri çok bağlıyız. Kentteki 10 fabrikadan sekizi uluslararası. Hızlı büyüyen sanayi, liman ve ticaretle yakın ilişkili. Son olarak Airbus burada bir merkez inşa ediyor. Önümüzdeki aylarda inanılmaz derecede büyüme olacak."

Anlaşmaya şüpheli yaklaşanlar var

Toplantıya katılan kereste tüccarı Lane Merchant ise AB ile ABD arasında imzalanması planlanan anlaşmaya biraz şüpheli yaklaşıyor:

"Bu anlaşmadan yararlanacağım konusunda emin değilim. Bunun yanıtını bulmak için bu bilgilendirme toplantısına katıldım. Pazara kereste ihraç ediyoruz. Ancak yeni seçeneklere de açığız. Ayrıca ticareti temsil misyonunu desteklemek için de buradayım."

Güney Alabama Üniversitesi Pazarlama Bölümü Profesörü Alex Sharland ise anlaşmanın yol açacağı değişiklikler konusunda şunları söylüyor:

"Alabama için çok önemli anlaşma, Mobile içinse gerekli. Zira kamu yatırımlarımının yerini özel yatırımların alması söz konusu. Örneğin hükümet gemi yapımı ya da savunma ekipmanları siparişlerini geri çekti. Yeni iş alanları oluşturmak ve eski siparişlerden doğan açığı kapatarak, bir denge oluşturmak için özel siparişlere ihtiyacımız var."

Bertelsmann Vakfı organize ediyor

AB ve ABD arasında imzalanması planlanan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması, TTIP'in tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikleri AB Komisyonu'nun talimatıyla Bertelsmann Vakfı organize ediyor. Bertelsmann Vakfı'nda anlaşma konusunda uzman olan ve Washington'da çalışan Tony Silberfeld, etkinlik vesilesiyle Alabama'ya geldiğini söylüyor ve ekliyor:

"Burada öğrendiğimiz en önemli konu, anlaşmanın küçük işletmeler açısından nasıl bir öneme sahip olduğu. Normalde insanlar TTIP'in öncelikle büyük şirket ve işletmeler için olduğunu düşünüyor. Ancak buraya geldiğimizde aslında anlaşmadan özellikle küçük işletmelerin yararlanacağını öğrendik. TTIP'in yürürlüğe girmesi sadece Alabama'da 9 bin yeni işyeri demek. Bundan daha da önemlisi, Alabama'da ihracat oranı yüzde 138'e ulaşmış olacak."

Washington'daki Amerikan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Marjorie Chorins da TTIP anlaşması konusunda çok iyimser:

"Sadece gümrüğün azalmasıyla Amerikan gayri safi yurtiçi hasılası önümüzdeki 5 yıl içinde 105 milyar dolar yükselecek. Daha kapsamlı bir anlaşma ile ihracat ve ithalat yılda 300 milyar dolar artabilir. Kişiselleştirerirsek, tipik bir Amerikan ailesi için haneye yılda 900 dolar fazla para girmesi anlamına gelecek."

Partiler üstü direniş var

AB Komisyonu, TTIP uzmanlarını boşu boşuna ABD'ye bilgilendirme toplantılarına göndermiyor. Avrupa Parlamentosu'nda olduğu kadar Amerikan Kongresi'nde de partiler üstü bir direniş söz konusu. En büyük endişe, anlaşma ile düzenleme konusundaki standartların ve ürünlerin karşı tarafın inisiyatifine bırakılacak olması.