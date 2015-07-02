ABD: 'Rusya ve Çin ile savaş ihtimali artıyor'



ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, uluslararası gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan güvenlik ve savunma stratejisini dün Washington'da açıkladı.

Son olarak bundan dört yıl önce açıklanan strateji belgesinde "ABD'nin bir büyük güç ile savaşa girme ihtimalinin giderek arttığı" belirtildi. Orgeneral Dempsey, böyle bir çatışmanın muazzam sonuçlarının olacağını vurguladı.

'Rusya şiddet kullanmaya hazır'

20 sayfalık belgede Moskova'nın Kırım'ı ilhak ettiğine dikkat çekilerek, "Rusya komşularının bağımsızlığını tanımadığını ve hedeflerine varmak için şiddet kullanmaya hazır olduğunu defalarca ortaya koydu" ifadesine yer verildi. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların saflarında Rus askerlerinin savaştığı ileri sürüldü. ABD Ordusu'nun 2011 tarihli strateji belgesinde Rusya'ya hemen hiç yer verilmemişti.

Çin'e suçlama

Çin ise "Asya-Pasifik bölgesinde gerilimlere neden olmakla" suçlandı. Çin, başta Japonya olmak üzere komşu ülkelerle Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki bazı adaların egemenliği konusunda gerginlik yaşıyor. Çin, Güney Çin Denizi'nin belirli bölgelerinde hak iddialarını pekiştirmek için denizi doldurarakm yapay adalar inşa ediyor.

ABD'nin strateji belgesinde nükleer programa sahip İran ve Kuzey Kore "ciddi güvenlik kaygılarına neden olan ülkeler" olarak niteleniyor.

Savunma harcamalarına 600 milyar dolar dolayında bütçe ayıran ABD, bu alanda açık arayla lider durumda.