ABD, Rusya'nın Kırım'daki nüfus sayımını kınadı

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, Washington'un Rusya'nın Kırım'da nüfus sayımı yapmasını kınadığını ve bu eylemleri Ukrayna'nın egemenliğini baltalamaya yönelik bir girişim olarak gördüğünü belirtti.