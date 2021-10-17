ABD, Rusya'nın Kırım'daki nüfus sayımını kınadı

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, Washington'un Rusya'nın Kırım'da nüfus sayımı yapmasını kınadığını ve bu eylemleri Ukrayna'nın egemenliğini baltalamaya yönelik bir girişim olarak gördüğünü belirtti.
Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “ABD, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik yeni bir girişim olarak değerlendirdiği işgal altında bulunan Kırım'daki Rus nüfus sayımını kınıyor” denildi.
Kırım Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Yefim Fiks, Kırım'ın AB’den gelecek nüfus sayımına ilişkin değerlendirmelere ihtiyacı olmadığını, dışarıdan yapılan çeşitli provokatif açıklamalara rağmen bölgedeki nüfus sayımı sürecinin devam edeceğini ifade etmişti.