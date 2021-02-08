ABD, Reddit'in Super Bowl reklamını konuşuyor

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Geçen haftalarda "GameStop hareketi"nin örgütlendiği platform olarak dünya basınında geniş yer bulan Reddit platformu, çok yüksek meblağlara reklam süresinin satıldığı ABD'nin en çok izlenen spor karşılaşması Super Bowl'da 5 saniyelik reklam yayınladı.

Reklamda, "Büyük maçta reklam spotları çok pahalı, o yüzden tam süre alamadık. Ama 5 saniye yayında kalabilmek için bütün pazarlamaya ayırdığımız bütçenin tamamını harcamaya karar verdik" ifadeleri yer aldı.

Reddit, örgütlenerek GameStop hisseleri alarak hedge fonları sarsan harekete atıfta bulunarak, "Geçen hafta kullanıcılarımızdan ortak bir fikrin etrafında birleştikten sonra favori olmayanların neredeyse her şeyi başarabileceğini öğrendik" yazdı.

Reklamda, "Belki finans ders kitaplarına 'tendies' ile ilgili bir sayfa eklenmek zorunda kalınacak" ifadeleri de yer aldı. GameStop hisselerini alanların toplandığı r/WallStreetBets subredditinde kullanıcılar paraya 'tendies' diye hitap ediyordu.

Reddit reklamını, "İnsanlar gerçekten kıymet verdikleri bir şeyin etrafında toplandıklarında güçlü şeyler olur. Bunun için bir yer var. Adı Reddit" şeklinde bitirdi.

Reklam, Super Bowl'u New York, LA, Atlanta, Chicago, Dallas, San Francisco, Philadelphia, Boston ve Washington, DC gibi büyük şehirlerde izleyenler için yayınlandı.