ABD porno sektörüne 'frengi molası'

ABD porno sektöründe yer alan şirketlerden biri, çok sayıda porno yıldızında frengi tespit edilmesi üzerine film çekimlerine ara verdiklerini açıkladı. Yaşanan en son gelişme, porno filmlerinde prezervatif kullanılmasına yönelik baskıları iyice artırdı.



Los Angeles kentindeki İfade Özgürlüğü Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, frengi tespit edilen aktörlerin antibiyotiklerle 10 gün boyunca tedavi edileceğini, aynı porno şirketindeki diğer aktörlerin de uyarı niteliğinde tedaviden geçireleceğini açıkladı. Açıklamada, film çekimlerinin hafta sonundan bu yana durdurulduğu belirtildi.

ABD’nin porno film sektörünün kalbi olarak kabul edilen Los Angeles’ta, yaklaşık 1000 kadın ve erkek porno yıldızının çalıştığı biliniyor. Porno yıldızları, AIDS ve cinsel yolla bulaşan diğer önemli hastalıkların bulaşmasının önlenmesi için prezarvatif kullanmaları konusunda baskı görüyor.

California işyeri kuralları kapsamında, porno filmi oyuncularının prezarvatif kullanmaları zorunlu tutuluyor ancak uzmanlar bu kuralın sıkça ihlal edildiğini belirtiyor. Los Angeles’ta Kasım ayında yapılması beklenen refefrandumda, porno filmlerinde prezarvatif kullanılması için oy kullanılacak ve sağlık kurumlarına bu yolla daha fazla baskı uygulanacak.



Uyarılar işe yaramıyor



Los Angeles Kamu Sağlığı Departmanı direktörü Dr. Jonathan Fielding, yaklaşık 10 kişide frengi tespit edildiğini, prezarvatif kullanılmayan sektörde hastalıklara rastlanmasının normal olduğunu belirtti. AIDS Sağlık Hizmeti Derneği ise frengili aktörlerin sadece antibiyotik tedavisinden geçirilecek olmasına ve kapsamlı bir sağlık testi yapılmamasına tepki gösterdi. Dernek başkanı Michael Weinstein, “Yaşanan her şeyin üzerini antibiyotiklerle örtmeye çalışıyorlar” dedi.

Dernek geçmişte porno filmlerinde prezarvatif kullanılmasının zorunlu kılınmasında yasal başarılar elde etse de, porno sektörünün bu uygulumadan kaçmaya devam ettiği belirtildi. İfade Özgürlüğü Koalisyonu, frenginin semptomlarının 10-90 gün içinde belirmesinden dolayı daha önceki vakaları tespit etmenin zor olduğunu, mümkün olduğunca tüm aktörlerin testten geçirilmesi gerektiğini ifade etti.