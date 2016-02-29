ABD: Musul Barajı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya; 1.5 milyon insan ölebilir

ABD’nin Irak Büyükelçiliği, Dicle Nehri üzerindeki Musul Barajı’nın çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. Büyükelçiliğin tahminlerine göre, baraj çökerse, bir buçuk milyon kişi ölebilir, altı milyon kişi evsiz kalabilir. Irak’ın sulanabilen tarım alanlarının üçte ikisi kullanılmaz hâle gelebilir.

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Dicle Nehri üzerindeki ve 2014 yılında bir süre IŞİD’in elinde kalan Musul Barajı’nın çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. ABD Büyükelçiliği Irak Merkezi hükümetinin Musul Barajı'nı kurtarmak için yeni bir ihale açtığını ve merkezi hükümetin bu çabasını desteklediğini de açıkladı ancak yine de, "Musul Barajı, emsali görülmemiş bir çökme riski ile karşı karşıya. Böyle bir durum, çok ciddi can kayıplarına, kitlesel göçlere ve sel yolundaki altyapının büyük ölçüde yok olmasına neden olacak" uyarısı yaptı.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınladığı rapora göre, Musul Barajı yıkılırsa çok kısa bir sürede Musul ve Samarra arasında kalan bölgede binalar da dâhil olmak üzere önüne çıkan her şeyi silip süpürecek.

Bir saatte 12 metre

40 santimetre yüksekliğinde akan suyun arabaları hareket ettirecek güce sahip olduğunun hatırlatıldığı raporda, barajın çökmesi durumunda Musul’daki su yüksekliğinin bir saat içinde 12 metreye kadar yükselebileceği, bu durumda da insanların kaçmak için çok az vakti kalabileceği iddia edildi. Rapora göre sular, Tikrit’e bir günde, Bağdat’a üç günde ulaşacak ve Bağdat’a ulaştığında yüksekliği 10 metreyi bulabilecek.

ABD Büyükelçiliği’nin tahminlerine göre, sel bölgesinden zamanında tahliye edilemezlerse Dicle nehri kenarında 470 bin ilâ bir buçuk milyon insan ölebilir. Bağdat’ta yaşayan altı milyon insan da selden etkilenerek evsiz kalabilir. Büyükelçilik Bağdat Havaalanı'nın da sular altında kalabileceğini tahmin ediyor.