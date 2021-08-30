ABD'li yetkili: Kabil Havalimanı'na doğru fırlatılan roketler, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi

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Afganistan'daki Kabil Havalimanı'na atılan 5 kadar roketin ABD hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili roketlerin sabah saatlerinde fırlatıldığını ancak bunların dışında fırlatılıp, etkisiz hale getirilemeyen roketler olup olmadığını bilmediklerini dile getirdi

İlk belirlemelere göre hiçbir ABD'li saldırıda hayatını kaybetmedi, ancak yetkili "bu durumun değişebileceğini" söyledi.

Pazar günü ABD SİHA'ları, Kabil Havalimanı'na saldırmaya hazırlanan bir intihar saldırganını vurmuştu.

ABD 31 Ağustos'a kadar vatandaşlarını ve risk altındaki Afganları tahliye etmeye çalışırken Washington, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in tekrar bir saldırı düzenleyebileceği konusunda endişeli. Yetkililer geçen haftalarda IŞİD'in havalimanını roketlerle hedef alabileceğini söylemiş ve ABD bölgeye hava savunma sistemleri kurmuştu.

Geçen hafta Kabil Havalimanı'nda meydana gelen saldırıda 13'ü Amerikan askeri 170'ten fazla insan hayatını kaybetti.