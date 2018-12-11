ABD kilise çanlarını Filipinlere iade etti

Mahmut Can Emir / (DHA) – Filipinler ve ABD’nin 1899 – 1902 yılları arasındaki savaşı sonrasında ABD kuvvetleri tarafından savaş ganimeti olarak alınan kilise çanları Filipinlere iade edildi.

‘Balangiga Çanları” olarak bilnen kilise çanları Samar bölgesinde yer alan Balangiga Kilisesi’ne orduya ait kargo uçaklarıyla getirildi.

Balangiga’lı rahip Lentoy Tybaco, “Biraz heyecanlı biraz da duygusalım. Sonunda çanlarımıza kavuştuk” dedi.

İki ülke arasındaki savaş, Filipinler’in 48 ABD’li askeri pusuya düşürmesi üzerine çıkmıştı.

Ganimet olarak alınan çanlardan ikisi Wymonig’de bulunan bir hava üssünde, diğeri de Güney Kore’de bulunan bir ABD üssünde sergileniyordu.

Çanların Filipinler’e iadesi için yıllar boyunca yapılan lobilerde eski başkanlar, rahipler ve tarihçiler uğraş verirken, Wyoming’de bulunan gaziler ganimetlerin iadesine karşı çıkmışlardı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis bir önceki yıl Filipinler Cumhurbaşkanı Duterte’ye çanların iadesi için bir söz vermişti.