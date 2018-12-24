ABD Hazine Bakanı Mnuchin kriz takımını toplantıya çağırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Aralık (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Hükümeti’nin geçici olarak kapatılması üzerine, 1987 yılındaki hisse senedi piyasalarındaki düşüş sonrasında kurulan çalışma grubunu toplayarak ülkenin en büyük altı bankasının icra kurulu başkanları ile görüştü.

Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Mnuchin, banka yöneticilerinin kendisini bankaların normal operasyonlarına devam edecek nakt bolluğuna sahip oldukları konusunda güvence verdiklerini söyledi.

Mnuchin, piyasalarda likidite endişesi olmamasına rağmen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın da dahil olduğu “düşüş koruma grubu” olarak adlandırılan çalışma grubunu toplantıya çağıran Mnuchin, yatırımcıların endişeli olduğu, hükümetin geçici olarak kapatılması, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri, faiz artırımı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell ile arasındaki anlaşmazlık halini masaya yatırdı.

Haftasonu Trump’ın Powell’ın işine son vereceği iddialarının artması ile hisse senedi piyasalarında görülen çalkantılar üzerine bazı ABD yetkilileri, Trump’ın yaklaşık bir yıl önce atadığı Powell’ın işine son vereceğini inkar ettiler.

Mnuchin, bir Twitter paylaşımında, ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü ve Trump’ın Powell’ın işine son vermekten bahsetmediğini belirtti ve Trump’ın buna yetkisi olmadığına inandığını açıkladı.

Trump daha sonra Mnuchin üzerinden yaptığı açıklamada, Fed’in faiz artırımı politikasının ve hisse satın alımını gevşetme politikalarının ““kesinlikle berbat” olduğunu duyurdu.

Pek çok ekonomist ve yatırımcı, Trump’ın Powell’ın işine son vermesinin finansal piyasalarda ciddi sonuçları olacağı öngörüsünde bulundu.