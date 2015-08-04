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ABD havayollarına 'Cecil' yasağı

Aslan Cecil'in öldürülmesinin ardından ABD'li havayolları Delta, United ve American Havayolları avcılık ganimetlerinin nakliyesini yasakladı

04 Ağustos 2015 19:45

ABD'nin önde gelen havayollarından Delta, United ve American havayolları artık uçaklarda aslan, leopar, fil, bufalo ve ya gergedan kalıntılarını taşımayacağını duyurdu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, duyurunun resmi nedenleri açıklanmadı ancak Zimbabwe'nin sembol ismi aslan Cecil’in öldürülmesinin ardından uçaklarda ganimet taşınmasının yasaklanması için kampanya başlatılmıştı. Delta Havayolları’nın, bu nakliyatların yasaklanmasını talep eden online imza kampanyasına konu olan Afrika şehirlerinin çoğuna direkt uçuşu bulunuyor.  United ve American Havayolları Delta’dan daha az Afrika şehrine uçsa da United Havayolları attığı twit’te ganimetleri taşımama kararının anında devreye gireceğini duyurdu. Şirket sözcüsü Charles Hobart, “Bu kararı almanın mantıklı olduğunu düşündük” dedi.

Cecil geçtiğimiz haftalarda Minnesotalı dişçi Walter Palmer tarafından yasadışı olarak vurulmuştu. Zimbabwe, nisan ayında Jan Casimir Seski adlı aslanı öldürdüğünden şüphelenilen Pensilvanyalı bir doktorla beraber suçluların ülkeye iadesini istiyor.

 

Av yasal sanıyormuş!

 

Palmer’ın, Cecil’i büyük bir turist merkezi olan Hwange National Park’ta avlamak için 50 bin dolar ödediği sanılıyor. Palmer, Cecil’in korunduğundan haberi olmadığını ve avın yasal olduğunu düşündüğünü söyledi ama aslanın ölümü dünya çapında tepki yaratmıştı.

Delta Havayolları, bu kararın neden alındığı ya da son yıllarda ne kadar av ganimeti taşındığı yönündekisorulara yanıt vermiyor. Şirket yaptığı kısa açıklamada “Şu andan itibaren, Delta resmi olarak tüm aslan, leopar, fil, bufalo ve ya gergedan ganimetlerinin nakliyatını resmi olarak yasakladı” dedi.

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