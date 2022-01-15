ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri: Kumaş maskeler, Koronavirüs'e karşı diğer maskeler kadar koruma sağlamıyor

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), kumaş maskelerin cerrahi ve respiratör maskeler kadar koruma sağlamadığını bildirdi.

CDC, Omicron varyantı ABD'de ciddi vaka artışına sebep olurken maskeler arasındaki koruma farkına dair ilk defa bir açıklama yayımladı.

New York Times'ın aktardığına göre bazı uzmanlar kumaş maskelerin Omicron'a karşı koruma sağlamakta yetersiz kaldığını söylüyor ve CDC'ye konuyla ilgili açıklama yapması için çağrıda bulunuyordu.

CDC, kumaş maskenin koruma sağlamakta yetersiz kaldığına dair bir ifade kullanmasa da, diğer tür maskelerin daha çok koruma sağlayabileceğini ifade etti.