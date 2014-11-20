ABD Genelkurmay Başkanı: Görevim IŞİD, Esad'ı devirmek değil

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, görevinin IŞİD olduğunu, Suriye rejimini devirmek olmadığını söyledi.

Dempsey, başkent Washington'da katıldığı konferansta Irak ve ISİD ile mücadele konusunda konuştu.



Irak'a birkaç gün önce yaptığı ziyaretten bahseden Dempsey, görüşmeler yaptığı Iraklı liderlerden gelecek günlere dair cesaret aldığını belirterek, ülkedeki yeni liderlerin "daha düşünceli" olduğunu, ülkedeki tüm unsurları kapsayıcı politika izlediğini vurguladı.



Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü IŞİD'ten topraklarını geri almaya başladığını hatırlatan Dempsey, ancak ülke içinde yerlerinden edilen insanların yurtlarına dönmesini sağlamaya dönük planın ise gerisinde kalınıldığına işaret etti.

Dempsey, Irak'taki yeni yönetimin birçok olumsuzluğu devraldığını, o sorunların üstesinden gelmenin zaman alacağını belirterek, IŞİD tehdidinin de aralarında bulunduğu problemlerin ortadan kaldırılması için liderlerin "cesaret, şans ve liderlik" göstermelerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Dempsey, bir soru üzerine, kendisine verilen görevin IŞİD ile mücadele olduğunu kaydetti. Dempsey, "Bana verilmiş olan görev IŞİD. Bir ulusun inşası veya Suriye rejimini devirmek değil" diye konuştu.

IŞİD ile mücadelenin sadece Irak'ta değil aynı zamanda Suriye'de de yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Dempsey, askeri stratejileri açısından Irak'ın ilk sırada yer aldığını anlattı.

