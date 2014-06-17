ABD Gana’yı bu kez geçti



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası G grubu maçında ABD ile Gana karşı karşıya geldi. 2006 ve 2010’daki turnuvalarda da karşılaşan iki takımın üst üste üçüncü mücadelesinde sahadan galip ayrılan takım 2-1’lik skorla Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Turnuvanın en erken golü

Natal’daki Arena das Dunas’taki mücadelede tribünleri dolduran 40 bin seyirci ve ekranları başındakiler turnuva tarihinin en erken atılan gollerinden birine şahit oldu.

Maça hızlı başlayan ABD henüz 29’uncu saniyede kaptan Clint Dempsey’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda devam eden turnuvanın en erken golü olurken, Dünya Kupaları tarihinin de en erken atılan beşinci golü olarak kayıtlara geçti.

Gana bu gole yanıt vermek için maçın 82’nci dakikasına kadar beklemek zorunda kaldı. Marsilya forması giyen Andre Ayew, takımına beraberliği getiren isim oldu. Ancak rövanşı almaya niyetli olan Jürgen Klinsmann yönetimindeki ABD, 86’ncı dakikada üstünlük sayısına ulaştı. Anthony Brooks, Graham Zusi'nin kornerine yaptığı kafa vuruşuyla topu Gana ağlarına yolladı ve ABD’ye 3 puanı getirdi.

ABD bu sonuçla 2006 Dünya Şampiyonası grup maçlarında ve 2010’daki turnvanın ikinci turunda karşılaşıp iki kez 2-1 kaybettiği rakibini bu kez aynı skorla yenip rövanşı aldı.

İlk maçlar sonunda G grubunda Almanya 3 puan ve averajla lider durumda. Yine 3 puanlı ABD ikinci sırada. Puansız Gana ve Portekiz 3’üncü ve 4’üncü sırada.

G grubunda Almanya ikinci maçını 21 Haziran Cumartesi günü Gana ile oynayacak. Maç TSİ 22:00’da. Grubun diğer mücadelesinde ABD ile Portekiz TSİ 24:00'da karşılaşacak.

Turnuvada ilk beraberlik: İran 0 - Nijerya 0

Günün bir başka mücadelesi F grubunda İran ile Nijerya arasında oynandı. Maç 0-0 golsüz berabere sonuçlandı. Curitiba kentindeki Arena da Beixada’da oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran 39 bin seyirci gol izleyemedi.

Üç Asya şampiyonluğu bulunan İran, kararlı ve teknik seviyesi yüksek futboluyla zaman zaman göz doldursa da gol yollarında etkili değildi. Afrika şampiyonu Nijerya da elinden geleni yaptı ancak istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

İki takımın futboluna bakıldığında Arjantin ve Bosna-Hersek’in bulunduğu F grubunda İran ve Nijerya’nın ikinci tura çıkması sürpriz olacaktır değerlendirmesi yapılabilir.

Her iki takımın da 90 dakika boyunca girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremediği turnuvanın 13’üncü karşılaşması, Dünya Şampiyonası’nın ilk golsüz ve beraberlikle sonuçlanan maçı olarak kayıtlara geçti.

İran F grubundaki ikinci maçında 21 Haziran’da Arjantin ile karşılaşırken aynı gün Nijerya’nın rakibi Bosna-Hersek olacak.