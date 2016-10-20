ABD: Elebaşları Musul'dan kaçıyor

Irak ordusunun Musul'u terör milisi IŞİD'den kurtarma operasyonu dördüncü gününe girerken Peşmerge'nin de kentin kuzey ve kuzey doğusunda saldırıya geçtiği bildirildi. Erbil'de yapılan açıklamada üç koldan yürütülen saldırının hedefinin yerleşim birimlerini ele geçirip, IŞİD’in manevra kabiliyetini daraltmak amacıyla stratejik önemdeki bölgeleri almak olduğu belirtildi.

Irak devlet televizyonu terör ile mücadele güçlerinin Musul'un doğusundaki Bartella'ya ilerlediğini haber verdi. 2014 yılında IŞİD tarafından işgal edilene kadar bu bölgenin nüfus çoğunluğunu Hristiyanlar oluşturmaktaydı.

Elebaşları Musul'u terk ediyor

Amerikan askeri kaynaklarınca yapılan açıklamalara göre, Musul harekâtının başlamasından bu yana terör milisi IŞİD'in çok sayıdaki elebaşı kentten kaçmaya başladı. IŞİD ile mücadele koalisyonunun kara kuvvetleri komutanı tümgeneral Garl Volesky Bağdat'ta yaptığı açıklamada, ‘sonunda sadece yabancı IŞİD militanlarının Musul'da kalacağını tahmin ettiklerini ve onlara elebaşları tarafından yüzüstü bırakıldıklarını anlatmaya çalıştıklarını', söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov Irak'tan kaçan IŞİD militanlarının Suriye'ye sızmaya çalışabilecekleri uyarısında bulunarak, "Teröristler bir ülkeden diğerine kovalanmak yerine bulundukları yerde bertaraf edilmelidir”, dedi.

2014 yılında terör milisinin eline geçen Musul'da 3 bin500 ila 5 bin IŞİD militanının bulunduğu tahmin ediliyor. Musul'u kurtarma operasyonunun ilk iki gününde kentin doğu ve güney doğusundaki birçok köy geri alınmıştı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, ‘Batı televizyonlarında koparılan tantanaya rağmen harekâtın henüz gerçek anlamda başlamadığını', söyledi.

Mülteciler Suriye'ye kaçıyor

Yerel Kürt yönetiminden yapılan açıklamalara göre son günlerde binlerce Iraklı Suriye'nin kuzeyinde kaçtı. Çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğu mültecilerin sayısının 5 bin ila 6 bin olduğu belirtildi. 3 bin Iraklının sınırda beklediği ve mültecilerin Hassaka vilayetindeki kampta kaldıklarına da haberde yer verildi. Birleşmiş Milletler teşkilatı Musul'u kurtarma operasyonunun başlamasından sonra bir milyon Iraklının savaş bölgesinden kaçmak zorunda kalabileceğini duyurmuştu.

Musul'un kurtarılmasından sonra atılabilecek adımları görüşmek üzere 20 ülkenin dışişleri bakanları Paris'te bir araya gelecek. Fransa ve Irak hükümetlerinin daveti üzerinde kararlaştırılan buluşmada Musul'un siyasi geleceği ele alınacak. Buluşmaya, ABD, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları katılacak. Paris görüşmelerine İran da davet edilmişti.

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DW, afp, rtr/AG, BD